乃木坂46賀喜遥香「おみくじは中吉」でも内容はイマイチで…黒見明香に励まされる

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。1月18日(木)の放送ではリスナーのメッセージをきっかけに、初詣で引いたおみくじの結果を紹介しました。はるか先生こんばんは! 先日、家族で初詣に行き参拝などを済ませたあと、おみくじを引きました。そしたら番号は8番で、運勢は大吉でした! はるか先生の8パワー(※)が働いたのかなと感じ、すごく嬉しかったです! 今年は8に恵まれる1年になりそうです!(15歳)賀喜:めっちゃいいですね~! 8は"末広がり"って言われているので、8に恵まれたら最強ですよ。いいな~!私は、毎年乃木坂のメンバーみんなで行っている乃木神社に初詣に行きました。そこでおみくじを引いたら、番号が49番で運勢が中吉でした。「なんとも言えないな~……」って思っていたら、今年成人を迎えた黒見明香ちゃんがやってきて「中吉なんだ? 私、大吉!」みたいな。「大吉!? すごいじゃん!」って言ったら、「ま、中吉も今年は昇り龍ってことで、これから上がっていくしかないから大丈夫だよ」って、グッドサインを出されて(笑)。「黒見パイセン、かっこいいです!」って、励まされました!その中吉なんですけど、いいほうじゃんって思うかもしれないんですけど、内容を読んだら……『願い事:叶いにくい。病気:なりやすい、気をつけろ』とか、負ける感じのことばっかり書いてあって(笑)。「これ、中吉で合ってるんだよね……?」って思う内容だったから、ちょっと落ち込んじゃいました。でも、くろみんが言っていた通り、辰年だから昇り龍! 多分、昇るしかないと思うんで、ここから伸びしろがあるっていうことで、今年1年頑張りたいと思います!(リスナーに)最強な年だよ! いい年にしてくださいね!(※賀喜遥香は8月8日生まれで何かと「8」と縁があることから、自身を「8に愛された女」と呼んでいます)