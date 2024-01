アイナ・ジ・エンド 提出曲の不採用も「また成長できるかもしれない！」ドラマ主題歌『宝者』制作エピソード

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。1月16日(火)の放送は、2月5日に配信リリースされる新曲で、ドラマ『さよならマエストロ~父と私のアパッシオナート~』(TBS系)の主題歌「宝者」を初フルコーラスオンエア。制作エピソードを語りました。アイナ:今から、新曲「宝者」を初フルコーラスオンエアしたいと思います!この曲は、「宝者(たからもの)」と言います。“宝”に何者とかの“者”で「宝者」です。西島秀俊さん主演の日曜劇場『さよならマエストロ~父と私のアパッシオナート~』の主題歌となっております。このお話をいただいたのは、2023年の暮れでした。納期がとてもタイトだということと、「先方からは、いろいろな要望があります。それでも引き受けてくださいますか?」っていう、なかなか珍しいオファーを受けたんですね。「これは自分が頑張ったら、また成長できるかもしれない!」と思って、引き受けさせていただいた記憶が鮮明に残っています。で……やっぱりすごかったです。デモ曲をまず2曲提出したんですね……不採用でした。それで「来たぞ来たぞ」ってなったわけですよ! 「ここからが、頑張るタイミングなんだ!」 って。そこからね、たくさん苦戦してまいりました。とてもそれが、ありがたい日々の始まりでしたね。いままでアイナ・ジ・エンド史上にないJ-POPっていうかね、真っ直ぐ伝えられる曲が生まれました。これはほんと、今回の日曜劇場さんのおかげです!編曲は河野圭さんです。アイナの曲で言うと「ペチカの夜」、松村北斗さんに提供させていただいた「ガラス花」、これを一緒に編曲してくださった方です。そして、自分のバンドのバンマスもやってくれてる偉大な方なんだけど。河野さんのおかげで、この曲を最後までやり遂げられました……!毎日パソコンに向き合って、「あの素晴らしい情熱的な台本には、この言葉はそぐわない」「もう自分はダメだ」「何もできない、あー……(寝落ち)」っていう日々が続いてたんですけど(笑)。河野さんのキーボードと一緒に歌って、メロを考えた瞬間にパって浮かんだりしたんだよね。ほんと、河野さんのおかげでやり遂げられました!そして、それぐらい自分が向き合えたのは、愛の溢れた情熱的な台本のおかげですね。ここまで自分が鼓舞されたような台本初めてです! 「さよならマエストロは素敵なドラマ」っていう言葉じゃ収まらないぐらい、素敵なドラマです。一緒に観ていきたいです!歌詞は、“マエストロ”っていう言葉と語呂が合う何か他の単語でやってみようって思って、「“たからもの”いいな……宝物。普通の“物”だとなんか幅が狭まるな~」と思って……。「“物”って変えてみようかなあ『宝者』いいな!」となって、そこから歌詞がどんどん広がっていって、今の形になりました。強がっちゃう自分がいつもいるんですけど、私の人生をパって振り返ると、感謝でまみれているんですよね。台本に出てくるキャストのみんなも、同じような人がたくさんいました。そんな人間らしい一面を切り取って、言葉やメロディーに乗せてみました。ドラマと一緒に、楽しんでいただけたら嬉しいと思います!――ここで「宝者」オンエアアイナ:「宝者」を一緒に聴いてくれてありがとうございます! この曲が間に合ってよかった! そして届いてよかった! よかったら、カラオケで一緒に歌ってもらえたら嬉しいです。そんな思いでメロディーを考えてみましたよ!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/