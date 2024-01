浜田雅功(ダウンタウン)の誕生日である5月11日と翌12日に大阪・万博記念公園 もみじ川芝生広場で開催される音楽フェス「ごぶごぶフェスティバル」の初日公演に奥田民生がゲスト出演する。

「ごぶごぶフェスティバル」は、MBSラジオ「ごぶごぶラジオ」において、パーソナリティの浜田が発した「俺らでフェスやろうや」という何気ない言葉から企画されたフェス。2日目公演に小室哲哉が出演し、H Jungle with tが復活することが先に発表されていたところ、初日公演にはヘッドライナーを務める浜田の“相方ゲスト”として奥田が出演することが明らかになった。

浜田のソロ曲「春はまだか」「ラブレター」を手がけている奥田だが、浜田とのフェス共演は今回が初となる。チケットぴあではチケットの先行抽選予約を受付中。

ごぶごぶフェスティバル

2024年5月11日(土)大阪府 万博記念公園 もみじ川芝生広場

<出演者>

MC:浜田雅功

アーティスト:浜田雅功(相方ゲスト:奥田民生) / and more



2024年5月12日(日)大阪府 万博記念公園 もみじ川芝生広場

<出演者>

MC:浜田雅功

アーティスト:H Jungle with t / and more