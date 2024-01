バナナマンがコント内で扮するフォークデュオ・赤えんぴつが2月9、10日に東京・日本武道館で開催するライブ「赤えんぴつ in 武道館」の模様が、ローチケ LIVE STREAMINGで生配信される。

9日公演は赤えんぴつ初の単独公演として開催され、10日公演は「赤えんぴつ+α」と題してバナナマンにゆかりのあるゲストがさまざまな形で登場する。配信のアーカイブは2月11日18:00から2月18日23:59まで視聴可能。ZAIKOでは本日1月20日12:00から2月17日19:00まで視聴チケットを販売する。

また、10日公演にはchelmico、トータス松本、乃木坂46がゲスト出演することがすでに発表されているが、このたび新たに三浦大知の出演も決定。さらにバンドメンバーとして、バンドマスターのサイトウ"JxJx"ジュン(YOUR SONG IS GOOD)、冨田謙、村田シゲ(□□□)、吉澤成友(YOUR SONG IS GOOD)、松井泉(YOUR SONG IS GOOD)、光永渉、仰木亮彦(在日ファンク)が参加することもアナウンスされた。

赤えんぴつ in 武道館

配信日時:

2024年2月9日(金)START 19:00

<出演者>

赤えんぴつ

2024年2月10日(土)START 18:00

<出演者>

赤えんぴつ / chelmico / トータス松本 / 乃木坂46 / 三浦大知

チケット販売URL:https://l-tike.zaiko.io/e/akaenpitsu