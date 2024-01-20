◆ 勝負の新庄体制3年目が本格始動！

日本ハムは1月20日、2月1日から始まる春季キャンプのメンバー振り分けを発表。今年も一軍は沖縄県名護市、二軍は沖縄県国頭村で汗を流す。

オリックスからFA移籍した山﨑福也投手（31）に加え、出戻りとなったドリュー・バーヘイゲン投手（33）ら新外国人5選手も一軍メンバー入り。新人ではドラフト2位の進藤勇也捕手（21＝上武大）と同3位の宮崎一樹外野手（22＝山梨学院大）が一軍、同1位の細野晴希投手（21＝東洋大）は二軍スタートとなった。球団発表のメンバー振り分けは以下の通り。

【一軍（名護市）】

＜投手＞

生田目翼、加藤貴之、伊藤大海、山﨑福也、上原健太、金村尚真、田中正義、河野竜生、パトリック・マーフィー、黒木優太、堀瑞輝、福田俊、アニュラス・ザバラ、ドリュー・バーヘイゲン、鈴木健矢、池田隆英、北山亘基、根本悠楓、北浦竜次、山本拓実

＜捕手＞

アリエル・マルティネス、清水優心、伏見寅威、郡司裕也、進藤勇也、田宮裕涼

＜内野手＞

加藤豪将、上川畑大悟、野村佑希、清宮幸太郎、石井一成、細川凌平、奈良間大己

＜外野手＞

アンドリュー・スティーブンソン、松本剛、宮崎一樹、江越大賀、五十幡亮汰、万波中正、フランミル・レイエス

【二軍（国頭村）】

＜投手＞

矢澤宏太、達孝太、玉井大翔、杉浦稔大、宮西尚生、細野晴希、ブライアン・ロドリゲス、畔柳亨丞、齋藤友貴哉、石川直也、安西叶翔、松浦慶斗、田中瑛斗、加藤大和、松本遼大、齊藤伸治、福島蓮、柳川大晟、中山晶量、山本晃大、鍵谷陽平、柿木蓮、宮内春輝、松岡洸希、孫易磊

＜捕手＞

古川裕大、郡拓也、梅林優貴

＜内野手＞

中島卓也、福田光輝、有薗直輝、水野達稀、阪口樂、明瀬諒介、濵田泰希

＜外野手＞

淺間大基、水谷瞬、今川優馬、星野ひので、平田大樹、阿部和広、藤田大清、山口アタル

※一軍と二軍の選手は不定期に入れ替わる可能性あり