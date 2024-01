昨年11月に亡くなったチバユウスケの追悼番組「THANK YOU YUSUKE CHIBA,I LOVE YOU BABY フジテレビオールアーカイブス」が1月31日19:00から2月1日13:15、2月1日19:00から2月2日12:45にかけてフジテレビNEXT / フジテレビNEXTsmartで放送・配信される。

1996年にTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTのボーカルとしてメジャーデビューを果たし、2001年にROSSOを結成したチバ。2003年のTHEE MICHELLE GUN ELEPHANT解散後は、4人体制となったROSSOや、Midnight Bankrobbersなどで活動し、2005年にはThe Birthdayを結成した。2012年からはYUSUKE CHIBA -SNAKE ON THE BEACH- 名義で活動し、ソロ音源を発表。近年はThe Birthdayとして映画「THE FIRST SLAM DUNK」のオープニング主題歌を担当し、改めて注目を浴びていた。

追悼番組「THANK YOU YUSUKE CHIBA, I LOVE YOU BABY」は、1996年から2022年まで27年間にわたりフジテレビ地上波で放送された「HEY! HEY! HEY! MUSIC CHAMP」「TK MUSIC CLAMP」「FACTORY」などの音楽番組をはじめ、チバ出演のライブやドキュメント特番、また「FUJI ROCK FESTIVAL」や「ARABAKI ROCK FEST.」などロックフェスの映像など多数の番組から出演部分を総ざらい。その中から選りすぐりの映像を抜き出し時系列にオンエアする。

チバユウスケ出演番組 / 初回放送日時

「エンタメゆうえんち」(1996/2/3放送)

「TK MUSIC CLAMP」(1996/3/13放送)

「エンタメゆうえんち」(1996/3/16放送)

「TK MUSIC CLAMP」(1997/5/7放送)

「HEY! HEY! HEY! MUSIC CHAMP」(1997/12/14放送)

「FACTORY#19」(1998/7/25放送)

「FACTORY8 #1」(1998/11/21放送)

「HEY! HEY! HEY! MUSIC CHAMP」(2000/2/14放送)

「BLACK LIST 001」(2000/2/19放送)

「THEE MICHELLE GUN ELEPHANT×BLANKEY JET CITY対談」(2000/2/21放送)

「THEE MICHELLE GUN ELEPHANT Live at The LA2」(2000/4/14放送)

「THE ROAD MOVIE “TMGE” in EURO」(2000/7/22放送)

「二十一世紀の音霊~THEE MICHELLE GUN ELEPHANT~」(2001/3/25放送)

「BLACK LIST 010」(2001/8/23放送)

「FACTORY#88」(2002/4/20放送)

「FACTORY#104」(2003/2/1放送)

「THEE MICHELLE GUN ELEPHANT LAST HEAVENツアー密着ドキュメント」(2003/11/14放送)

「THEE MICHELLE GUN ELEPHANT LAST HEAVEN 2003.10.11」(2003/11/15放送)

「FACTORY#138」(2005/1/22放送)

「69★TRIBE」(2006/9/6放送)

「69★TRIBE」(2006/9/20放送)

「BLACK LIST 014 ~浅井健一・The Birthday・大江慎也+池畑潤二+渡辺圭一~」(2006/10/14放送)

「FACTORY#157」(2007/1/20放送)

「LIVE FACTORY 10th Anniversary2007」(2007/7/21放送)

「The Birthday~共鳴する4つの鼓動~」(2008/1/11放送)

「THE BIRTHDAY Live at 武道館~LOOKING FOR THE LOST TEARDROPS TOUR FINAL~」(2008/2/23放送)

「T-ROCKS#4」(2008/7/1放送)

「SHEENA & THE ROKKETS 30th」(2008/7/26放送)

「FUJI ROCK FESTIVAL 2008 DAY3」(2008/9/21放送)

「The Birthday 38NIGHTS ON FOOL Tour Final, Zepp Tokyo」(2009/4/5放送)

「ELVIS#87」(2009/4/12放送)

「LIVE FACTORY 2009」(2009/7/18放送)

「FUJI ROCK FESTIVAL 2009 DAY2 GREEN TOP」(2009/9/20放送)

「MUSIC SOUP -45r.p.m.- #12」(2010/4/1放送)

「ARABAKI ROCK FEST.10 5時間拡大スペシャルDAY1」(2010/9/20放送)

「The Birthday “STAR BLOWS TOUR” LIVE at 京都磔磔 2010.6.27」(2010/10/16放送)

「FUJI ROCK FESTIVAL 2011 DAY1」(2011/9/17放送)

「BLACK LIST 015」(2011/10/19放送)

「ARABAKI ROCK FEST.11 DAY2」(2011/10/23放送)

「ARABAKI ROCK FEST.11 DAY2 ARABAKI BLUES」(2011/10/23放送)

「ARABAKI ROCK FEST.12 DAY1」(2012/6/30放送)

「FUJI ROCK FESTIVAL 2012 DAY1」(2012/9/15放送)

「THE ROCK STORIES#13」(2013/1/1放送)

「WILKO JOHNSON LIVE at RED SHOESーTOKYO SESSIONー」(2013/1/10放送)「ARABAKI ROCK FEST.13 DAY1」(2013/6/22放送)

「ARABAKI ROCK FEST.13 DAY1 BIG BEAT CARNIVAL A GO GO」(2013/6/22放送)

「The Birthday&MANNISH BOYS presents WEEKEND LOVERS'13」(2013/7/20放送)

「The Birthday&MANNISH BOYS presents WEEKEND LOVERS'13“THE MOVIE”」(2013/9/16放送)

「FUJI ROCK FESTIVAL 2014 DAY1」(2014/8/29 放送)

「鮎川誠presents「シーナの日」#1~シーナに捧げるロックンロールの夜~」(2015/5/1放送)

「ARABAKI ROCK FEST.16 DAY2」(2016/6/26放送)

「TOKYO SESSION第二夜」(2016/9/23放送)

「ARABAKI ROCK FEST.18 DAY1」(2018/6/23放送)

「LOVE MUSIC」(2018/9/30放送)

「ARABAKI ROCK FEST.19 DAY1」(2019/6/15放送)

「THINK of MICHINOKU」(2021/8/21放送)

「FUJI ROCK FESTIVAL 2021 DAY2」(2021/10/1放送)

「ARABAKI ROCK FEST.22 DAY3」(2022/6/26放送)

フジテレビNEXT / フジテレビNEXTsmart「THANK YOU YUSUKE CHIBA,I LOVE YOU BABY フジテレビオールアーカイブス」

2024年1月31日19:00~2月1日13:15

2024年2月1日19:00~2月2日12:45