安部勇磨がシングル2週連続配信、アナログ7インチ盤リリースも

安部勇磨が、シングル「Iʻm falling for you」を1月26日（金）、「惚けるな」を2月2日（金）と2週連続で配信リリースすることを発表した。

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「Iʻm falling for you」は海に囲まれた南の島をイメージし、70〜80年代の夏のCM映像を見ながら制作された楽曲。昔ながらの映画のような質感と艶やかなリゾートの雰囲気に合う爽快で情熱的なメロディーが特徴となっている。「惚けるな」は”南の島にある架空のホテルで流れてそうな曲”をイメージして作られた楽曲。⻘春映画に存在するような情熱的で、でもちょっと拍子抜けするようなワンシーンを彷彿させる曲となっている。

またWシングルとして、アナログ7インチ盤が3月6日（水））にリリースされることも決定した。

＜リリース情報＞

安部勇磨

『Im falling for you / 惚けるな』7inch Vinyl

2024年3月6日（水）リリース

品番：TAIAN-003

形態：1EP / 45RPM

販売価格：2200円（税込） / 2000円（税抜）

発売元：Thaian Records

流通：東洋化成

=収録曲=

SIDE A

Im falling for you

SIDE B

惚けるな

「Im falling for you」

2024年1月26日（⾦）リリース

https://virginmusic.lnk.to/Imfalling_pre

「惚けるな」

2024年2月2日（⾦）リリース

https://virginmusic.lnk.to/HOKERUNA_pre

＜ライブ情報＞

North America Tour 2024

Mon-Feb-05-24

Soda Bar – San Diego, CA

Tue-Feb-06-24

Zebulon – Los Angeles, CA

Wed-Feb-07-24

BOTH – San Francisco, CA

Fri-Feb-09-24

Miss Studios – Portland, OR

Sat-Feb-10-24

Fox Cabaret – Vancouver, BC

Sun-Feb-11-24

Sunset Tavern – Seattle, WA

Wed-Feb-14-24

The Empty Bottle – Chicago, IL

Thu-Feb-15-24

Beachland Tavern – Cleveland, OH

Fri-Feb-16-24

World Cafe Live – Philadelphia, PA

Sat-Feb-17-24

TAFFETA – Boston, MA

Sun-Feb-18-24

Sultan Room – Brooklyn, NY

https://yumaabeustour2024.tourlink.to/tbHG