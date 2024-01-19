安部勇磨がシングル2週連続配信、アナログ7インチ盤リリースも

安部勇磨が、シングル「Iʻm falling for you」を1月26日（金）、「惚けるな」を2月2日（金）と2週連続で配信リリースすることを発表した。
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「Iʻm falling for you」は海に囲まれた南の島をイメージし、70〜80年代の夏のCM映像を見ながら制作された楽曲。昔ながらの映画のような質感と艶やかなリゾートの雰囲気に合う爽快で情熱的なメロディーが特徴となっている。「惚けるな」は”南の島にある架空のホテルで流れてそうな曲”をイメージして作られた楽曲。⻘春映画に存在するような情熱的で、でもちょっと拍子抜けするようなワンシーンを彷彿させる曲となっている。
またWシングルとして、アナログ7インチ盤が3月6日（水））にリリースされることも決定した。
＜リリース情報＞
安部勇磨
『Im falling for you / 惚けるな』7inch Vinyl
2024年3月6日（水）リリース
品番：TAIAN-003
形態：1EP / 45RPM
販売価格：2200円（税込） / 2000円（税抜）
発売元：Thaian Records
流通：東洋化成
=収録曲=
SIDE A
Im falling for you
SIDE B
惚けるな
「Im falling for you」
2024年1月26日（⾦）リリース
https://virginmusic.lnk.to/Imfalling_pre
「惚けるな」
2024年2月2日（⾦）リリース
https://virginmusic.lnk.to/HOKERUNA_pre
＜ライブ情報＞
North America Tour 2024
Mon-Feb-05-24
Soda Bar – San Diego, CA
Tue-Feb-06-24
Zebulon – Los Angeles, CA
Wed-Feb-07-24
BOTH – San Francisco, CA
Fri-Feb-09-24
Miss Studios – Portland, OR
Sat-Feb-10-24
Fox Cabaret – Vancouver, BC
Sun-Feb-11-24
Sunset Tavern – Seattle, WA
Wed-Feb-14-24
The Empty Bottle – Chicago, IL
Thu-Feb-15-24
Beachland Tavern – Cleveland, OH
Fri-Feb-16-24
World Cafe Live – Philadelphia, PA
Sat-Feb-17-24
TAFFETA – Boston, MA
Sun-Feb-18-24
Sultan Room – Brooklyn, NY