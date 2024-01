残金数百円…！“欲しい物があると買ってしまう”10代に喝！「生き金を使える人になろう」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月18日(木)は、『私の直したいところを全力で叱ってください!!』をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、電話をつないだリスナーの“直したいところ”を聞いて、COCO教頭が「喝」を入れました。電話をつないだのは、中学2年生の男性リスナーです。「自分の全財産を使ってしまっても、欲しい物があると買ってしまう癖を叱ってほしい」といいます。ですが、番組でも買い物をよくすると話しているこもり校長は、納得がいかない様子。なお、このリスナーのお小遣いは、月2千円です。COCO教頭:(その癖は)校長やん!こもり校長:それの何が悪いの?COCO教頭:いやいや(笑)。全財産を使い切っているんだべ!こもり校長:お小遣いを使い切っても欲しい物が出てくるから……本当の隠し財産を使っても買っちゃうみたいな?リスナー:なくなったときは、親に借りちゃいます(笑)。こもり校長:あ~……でも、返せばいいよね?COCO教頭:返す目途は立っているんですか?リスナー:いや、何回か返せてないです。COCO教頭:(月初にもらう)お小遣いが2千円で、今日は18日だけど、あといくら残っているの?リスナー:あと数百円……(笑)。こもり校長:でも、あと12日頑張ればいいだけだよね。COCO教頭:だいぶ厳しいぞ!こもり校長:今月は何に使っちゃったの?リスナー:イヤフォンを買っちゃいました。こもり校長:イヤフォンは大事! 1個しかないんでしょ?リスナー:何個かあります……(笑)。COCO教頭:何個か!?こもり校長:でも性能によっていろいろ欲しいよな。リスナー:音質が違うので。こもり校長:わかる! 聴き比べたくなるよね。COCO教頭:イヤフォンは全部で何個あるの?リスナー:5個ぐらい……。COCO教頭:むっちゃあるやん(笑)。5個全部使ってる?リスナー:使い分けてます。こもり校長:だったら、粋な買い物だよ!COCO教頭:“粋”という言葉で片付けていいのだろうか……。こもり校長:俺的には何が悪いのかあまりピンとこないんだけど、なんでこれを直したいの?リスナー:やっぱり……物をすぐに欲しがる癖はよくないかなって。こもり校長:なんでよくないのよ!?リスナー:“我慢できない人”というか……。こもり校長:我慢しなくていいじゃない……! 人間は欲の塊で、「これが欲しい」「あれが欲しい」「こうなりたい」「ああなりたい」のために頑張るんじゃない。COCO教頭:悪魔のささやきだぞ!こもり校長:その活力をなくしたら、無気力な人になっちゃう!COCO教頭:たしかに、欲があるのはいいことなんだけど……まだ(リスナーは)自分でお金を作れる立場じゃないわけですよ。(リスナーに)お金を使ったあとで後悔したことはあるの?リスナー:何回もあります。こもり校長:今年に入ってからもあるの?リスナー:まだないです。こもり校長:じゃあまだ大丈夫よ。俺は今年2回ぐらいある。COCO教頭:お~い(笑)。こもり校長:でもまぁ……将来が心配ということか。我慢ができない人になりそうで怖いと?リスナー:そうですね。こもり校長:たしかにね、親にも迷惑をかけているし、将来借金とかするわけにもいかないし。今から直しておかないと! というところで……お姉さんに叱ってもらうか!リスナー:はい!COCO教頭:わかりました!『よく聞きなさい! お金の余裕は心の余裕!!』校長・リスナー:うわあ~……!こもり校長:くぅぅ~。COCO教頭:校長も刺さってるけど(笑)。あのね、よく聞きなさい! お金が懐からどんどん消えていくと、人の心って余裕がなくなったりするのよ。リスナー:あ~、わかる気がします。こもり校長:うぅ~。COCO教頭:自分の好きな物を買って心が満たされている状態ってすごくいいんだけど、あと数百円しかないんでしょ? しかも、自分のことばっかりに使うお金って、結局満たされるところがしれてるのよ。こもり校長:うぅっ。COCO教頭:例えば、お小遣いをくれている親御さんにお菓子のひとつでも買って、メッセージを書いて渡すとか。そういう使い方ができるようにならないと……自分だけで完結しちゃう人生って寂しいよ。リスナー:はい。COCO教頭:自分だけじゃなくて、人にもお金を使える人になってほしい!リスナー:わかりました! 心に響きました……!こもり校長:そうだなぁ。 「生き金」と「死に金」がある、とも聞くしな。俺たちも「生き金」を使っていこうな! お金は大切に使っていこうな!リスナー:はい! わかりました!このほかには……・「誰にでも下ネタを言ってしまう私を叱ってください!」という14歳・「授業中やテスト中に爆睡してしまう私を叱ってほしいです」という15歳・「2回連続で赤点をとってしまいました。危機感はあるのに勉強できない私を叱ってください!」という16歳・「挑戦する前から諦めてしまう私を叱ってほしいです」という18歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/