INI髙塚大夢「勉強の合間に聴いてみてください！」“受験生の力になってくれるであろう曲”3選

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。1月16日(火)の放送では、受験生に届けたい曲を3曲紹介しました。髙塚:この前の週末、13日、14日に「大学入学共通テスト」行われました。受験生のみんな、どうでしたか? 上手くいったという生徒(リスナー)もいれば、そうじゃないという生徒もいたのかなと思います。手応えはそれぞれあると思うんですけど、これだけは言わせてください。共通テストを受けた受験生のみんな、お疲れ様でした! まだまだ戦いが続く生徒も多いと思うので、全力でサポートしていこうと思います!今夜は、選曲の授業をやっていきます。今回の選曲のテーマは『受験生に届けたい曲』です! 僕も、受験期は曲をたくさん聴いていましたね。ということで、今夜は受験生のみんなの力になってくれるであろう曲を選んでみました。髙塚:不安になることがたくさんあっても、とにかく今と向き合って自分を信じてやっていこう! っていうような、不安な今の自分を引っ張っていってくれる、勢いのある、元気が出るような曲ですね。僕は、SUPER BEAVERさんの曲がすごく好きなんです。いろんな曲聴くんですけど、どの曲もすごく元気をもらえるというか、背中を押してくれるというか。ぜひ、ほかの曲も聴いてみてください!髙塚:受験生というよりは、スポーツとか部活とかを頑張っている学生に向けた曲なんじゃないかなと思うんですけれども。受験も見方を変えたらスポーツというか……何かに向けて本当に頑張っていく、ゴールに向けて必死で頑張っていく自分との戦いとか、そういう部分では共通しているかなと思うので。すごく響くかなと思います。いきものがかりさんは、すごく小さいころからたくさんいろんな曲を聴いてきたんですけど。今度、いきものがかりさんの曲をいろんな方がカバーしたアルバム(『いきものがかりmeets』)が出るみたいなんですよね。有名なアーティストさんたちがカバーしてるアルバムなので、聴いてみてください!髙塚:この曲は……やっぱり受験って、受験生自身は自分1人で戦っているというか、不安をすごく抱えてるって思っているかもしれないんですけど。その姿を一番近くで見てくれている親の存在、ありますよね。僕は別に親ではないんですけど……(笑)。受験生の親御さんって、きっと何も言わずともすごく気にかけていると思うんですよね。そんな、お母さんとかお父さんへの愛情っていうか、気持ちがすごく伝わるような曲かなと思います。この曲、本当に親への感謝の気持ちをあらためて感じるとともに、「何月〜」っていう歌詞が入っているので、「あのときから頑張ってきたなぁ」、「よし、じゃあ今日は頑張ろう!」みたいな。受験勉強の合間とか、実際に受験会場に行くときとか……そのときは、音楽を聴いてる暇はないかもしれないんだけど(笑)。そういうときに聴いたら、すごく背中を押されるんじゃないかなと思います。ぜひ聴いてみてください!髙塚:今日は『受験生に届けたい曲』を3曲紹介しました。よかったら、受験勉強の合間や、駅から家まで歩く途中だったり、受験日の前日に気持ちを上げるために聴いてみてください。