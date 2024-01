Saucy Dog石原慎也「親父とお酒飲みながら年越し」「お年玉はいくら？」実家でのエピソード

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。1月17日(水)の放送では、リスナーのメッセージをきっかけに年末に帰省したエピソードを紹介しました。石原先生こんばんは! 年末は島根に帰省してたみたいですけど、島根で何して過ごしましたか? また、私のおばあちゃん家も島根なので少し前に帰省した時にお好み焼き博多を食べに行ってすごく美味しかったのでまた行きたいなと思っています!石原:僕は31日に島根に帰って、約8年、9年ぶりぐらいに親父とお酒飲みながら年越したんですけど。インスタライブとかして、親父とおふくろを映してね。おふくろなんて、しゃがみ込んで顔隠して「や〜」ってやってましたね。かわいいうちのお母さんですけども……もうおばあちゃんか。うちの父親もおじいちゃんになってしまったんですけども……。甥と姪にお年玉をあげるんですけど、「いくらずつ包んだらいいんだろう?」って思って。昔、俺は本当にお年玉が少なかったから。何十万ももらったりするやつもいるじゃないですか。そうまではしたくないけど、やっぱり自分もちょっとプライドっていうかあるので……。ちょっと多めに包もうとすると、父親も母親も「もう500円でいいわね」とか言うんですよね。でも、ちょっといっぱい包んできました(笑)。いとこの子とかにもあげました。あとはね、幼稚園、小学校、中学校、高校の友達とね、毎日飲んだりしてましたね!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/