大泉洋が3月20日にリリースするベストアルバム「YO OIZUMI ALL TIME BEST」の詳細が発表された。

「YO OIZUMI ALL TIME BEST」には、GLAYのTAKURO手がける新曲「ふわり」や、大泉が作詞した未発表の新曲「コラーゲン。」、「君には」「大門通のテーマ『星空のコマンタレブー』」のリミックスバージョン、「手漕ぎボートは海をこえて」「見上げてごらん春の空を」をリアレンジした“ALL TIME BEST ver. ”を含む15曲を収録。初回限定盤に付属するBlu-rayには、玉置浩二プロデュースで話題になった「あの空に立つ塔のように」のミュージックビデオ、「ふわり」のリリックビデオのほか、「"YO OIZUMI ALL TIME BEST" Behind The Scenes」と題したMVメイキングやレコーディングドキュメンタリーが収められる。さらにCREATIVE OFFICE CUEのオンラインショップ・CUEPROにて同事務所のオフィシャルファンクラブ「ThankCUE+」(サンキュープラス)の会員を対象に発売される「ThankCUE+限定セット」に付属する特製トランプの、ジョーカーを除いた絵柄も公開された。このトランプには、大泉のこれまでの歴史をたどる写真が使用されている。また各CDショップチェーン別の特典も公開された。

ベストアルバム発売に先駆けて、本日1月19日に新曲「ふわり」の先行配信がスタート。大泉と同じく北海道出身で、かねてより親交の深いTAKUROが提供したこの曲は、前向きなメッセージの込められた1曲となっている。TAKUROはこの曲について、「出会いから四半世紀あの頃洋ちゃんは学生で僕らGLAYは新人で。つかず離れずふわりふわりと歩んだかつての道々に思いを馳せていたらこんな曲がすんなり浮かびました」とコメント。大泉は「私の大学から現在までを描いたような詞に曲を載せていただいて、素晴らしい楽曲が出来上がりました。誰しもが思い当たるどこかキュンとする歌詞で、何とも幸せな気持ちになる楽曲でございます」と語っている。なお対象の配信サービスで、「ふわり」をダウンロード購入すると、抽選で100名にキーホルダーがプレゼントされる。詳細は大泉のオフィシャルサイトにて確認を。

大泉洋 コメント

今回、尊敬するGLAYのTAKUROさんに楽曲を提供していただきました。

TAKUROさんとは昔から懇意にさせていただいてまして、私の大学から現在までを描いたような詞に曲を載せていただいて、素晴らしい楽曲が出来上がりました。

誰しもが思い当たるどこかキュンとする歌詞で、何とも幸せな気持ちになる楽曲でございますので、是非多くの方に聞いていただきたいと思っております。

TAKURO コメント

北海道が育んだ怪優、人間綿帽子⭐️大泉洋、その50歳記念の音楽活動に僕は「ふわり」と名付けた曲を送らせて頂きました。出会いから四半世紀あの頃洋ちゃんは学生で僕らGLAYは新人で。つかず離れずふわりふわりと歩んだかつての道々に思いを馳せていたらこんな曲がすんなり浮かびました。

彼の歌声は彼の人柄そのもの。温かくてユーモラスでどこか寂しくて。

大泉洋にしか出せない味わいをぜひ皆さまご堪能ください。

洋ちゃん、50歳おめでとう御座います。言っても50歳、体調に気を配って活躍してくださいね。いつも応援しています。

大泉洋「YO OIZUMI ALL TIME BEST」収録内容

CD

01. ふわり

02. 本日のスープ

03. ビーチドリーマー

04. スマッシュヒットLOVEバシーン!

05. 君には(REMIX 2024)

06. 大門通のテーマ「星空のコマンタレブー」(REMIX 2024)

07. ちょっと早めのX'mas song

08. 手漕ぎボートは海をこえて(ALL TIME BEST ver. )

09. 見上げてごらん春の空を(ALL TIME BEST ver. )

10. 疾れ!

11. ハナ~僕とじいちゃんと

12. バカね…冬

13. バカね

14. コラーゲン。

15. あの空に立つ塔のように

初回限定盤付属Blu-ray

・あの空に立つ塔のように(Music Video)

・ふわり(Lyric Video)

・"YO OIZUMI ALL TIME BEST" Behind The Scenes