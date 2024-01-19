◆ 育成からは沼田と橋本が抜擢

ヤクルトは19日、2024年春季キャンプの1軍帯同メンバーを発表した。

昨秋のドラフト会議で加入したルーキーからは2位の松本健吾投手（トヨタ自動車）が唯一メンバーに抜擢された他、2年ぶりに奥川恭伸投手も1軍キャンプに帯同する予定となっている。

その他にも前楽天の西川遥輝選手や前ソフトバンクの嘉弥真新也投手、増田珠選手、さらには現役ドラフトで巨人から加入した北村拓己選手らの顔ぶれも。

ヤクルトは2月1日に一斉にキャンプインし、1軍は28日まで沖縄県浦添市、2軍は戸田練習を挟んだのち5日から29日まで宮崎県西都市で二次クールを実施する予定。

今回発表された1軍メンバーは以下の通り。

▼ 1軍メンバー一覧

＜投手＞

石山泰稚、清水昇、奥川恭伸、石川雅規、木澤尚文、吉村貢司郎、山野太一、松本健吾、小川泰弘、田口麗斗、エルビン・ロドリゲス、ホセ・エスパーダ、山本大貴、大西広樹、小澤怜史、高橋奎二、 嘉弥真新也、サイスニード、阪口皓亮、宮川哲、ミゲル・ヤフーレ、沼田翔平

＜捕手＞

中村悠平、松本直樹、内山壮真、橋本星哉

＜内野手＞

赤羽由紘、山田哲人、長岡秀樹、宮本丈、ホセ・オスナ、北村拓己、北村恵吾、村上宗隆、武岡龍世、増田珠

＜外野手＞

並木秀尊、西川遥輝、丸山和郁、塩見泰隆、青木宣親、ドミンゴ・サンタナ、濱田太貴