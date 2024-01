ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation 5(PS5)用ソフトウェア『The Last of Us Part II Remastered』を2024年1月19日に発売した。

『The Last of Us Part II Remastered』は、2020年6月19日に発売されたPlayStation 4(PS4)用ソフトウェア『The Last of Us Part II』のリマスター版。PS5向けに、グラフィックやロード時間の改善、DualSense ワイヤレスコントローラーへの完全対応を加えたほか、ローグライクなサバイバルモード「NO RETURN」や、オリジナル版に実装されなかった開発初期段階の「未公開ステージ」、「ギター演奏」モードなどを追加した。

価格は5,480円。PS4用ソフトウェア『The Last of Us Part II』を購入済みの人は1,190円でPS5用ソフトウェア『The Last of Us Part II Remastered』(ダウンロード版)を購入できるアップグレードも開始する。