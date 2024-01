「THE HOPE 2024」開催決定、今年は2DAYS

国内最大のHIP HOPフェス「THE HOPE 2024」が、9月21日(土)、9月22日(日)、お台場THE HOPE特設会場にて開催されることが決定した。

勢い溢れるフレッシュマンズからシーンを牽引するレジェンドまで、世代を超えてHIPHOPシーンの最前線で活躍するアーティストが集結する国内最大のHIP HOPフェス「THE HOPE」。初開催となった2022年は総勢50組以上のアーティストが出演し代々木第一体育館は即完売。2度目の開催となった昨年は会場をお台場THE HOPE特設会場に移し、シークレットゲストも含めて70組以上のアーティストが出演した。国内HIP HOPイベント最大動員記録である3万人のオーディエンスを沸かせ、日本のHIP HOP史に名を刻む大きなモーメントとなった。

そして今年もお台場THE HOPE特設会場にて開催が決定。さらに規模を拡大し、初の2days開催行われる。本日から最速先行チケットの販売もスタート。今年もプラチナムとゴールドの2券種で、2daysチケットの販売も用意されている。

<イベント情報>

THE HOPE 2024

2024年9月21日(土)、9月22日(日)お台場THE HOPE特設会場

主催:THE HOPE制作委員会

お問い合わせ:キョードー東京 0570-550-799(平⽇11:00〜18:00 / ⼟⽇祝 10:00〜18:00)

チケット購入サイト:https://eplus.jp/thehope/

THE HOPE公式サイト:http://the-hope.jp

■最速早割先着先行チケット受付期間

2024年1月19日(金)12:00~2024年2月29日(木)17:59まで

※先着受付となります。規定数に達し次第受付は終了となります。

又、券種によっては今後販売されない可能性がございます。

※締切日時は予定となりますので、変更される可能性がございます。

受付URL

【イープラス】(日本語表記受付)

https://eplus.jp/thehope/

【If you prefer to purchase tickets on English page, you can do from here】(英語表記受付)

https://ib.eplus.jp/thehope2024

各チケット料金

◇最速早割先着先行チケット

《1DAY TICKET》

GOLD TICKET ¥12000

PLATINUM TICKET ¥22000

《2DAYS TICKET》

GOLD TICKET ¥21000

PLATINUM TICKET ¥39000

◇先行販売 ※発売前

《1DAY TICKET》

GOLD TICKET ¥13000

PLATINUM TICKET ¥23000

《2DAYS TICKET》

GOLD TICKET ¥24000

PLATINUM TICKET ¥44000

PLATINUM TICKET特典

・PLATINUM専用最前エリアのご利用

・PLATINUM専用入場口からのご入場

・PLATINUM専用オフィシャルバーのご利用

・PLATINUM専用トイレのご利用

公演に関するお問い合わせ

・キョードー東京

・0570-550-799(平日:11:00〜18:00/土日祝:10:00〜18:00)