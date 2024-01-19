昨年11月26日に55歳で亡くなったロック・ミュージシャン、チバユウスケさんを偲ぶ追悼特番『THANK YOU YUSUKE CHIBA, I LOVE YOU BABY フジテレビオールアーカイブス』が、1月31日19時～2月1日13時15分、2月1日19時～2日12時45分に、CS・フジテレビNEXTで放送される。

チバユウスケさん

1996年にTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTのボーカルとしてメジャー・デビューを果たし、並行して、2001年にROSSOを結成。2003年のTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTの解散後も、4人体制となったROSSO(2006年に活動休止)、Midnight Bankrobbersなどで活動。2005年にはThe Birthdayを結成した。2012年からはYUSUKE CHIBA -SNAKE ON THE BEACH- 名義で活動、ソロ音源も発表した。

近年では映画『THE FIRST SLAM DUNK』のオープニング主題歌に起用されるなど、改めて注目を集めていた。日本のロックシーンをけん引してきたチバユウスケさんに憧れて音楽を始めたと公言するミュージシャンも数多い。

今回放送する『THANK YOU YUSUKE CHIBA, I LOVE YOU BABY』は、1996～2022年の27年間にわたりフジテレビ地上波で放送された、『HEY!HEY!HEY!MUSIC CHAMP』『TK MUSIC CLAMP』『FACTORY』などの音楽番組や、チバユウスケさん出演のライブやドキュメント特番、また、『FUJI ROCK FESTIVAL』や『ARABAKI ROCK FEST.』などロックフェスの映像など多数の番組から出演部分を総ざらいし、その中から選りすぐりの映像を抜き出し時系列にまとめた。アーティスト特番はそのまま、出演番組は出演部分のみ切り出したオールアーカイブ特番を、計36時間にわたり放送する。

対象の出演番組は、以下の通り。

『エンタメゆうえんち』（1996/2/3 放送）

『TK MUSIC CLAMP』（1996/3/13 放送）

『エンタメゆうえんち』（1996/3/16 放送）

『TK MUSIC CLAMP』（1997/5/7 放送）

『HEY！HEY！HEY！MUSIC CHAMP』（1997/12/14 放送）

『FACTORY＃19』（1998/7/25 放送）

『FACTORY8 #1』（1998/11/21 放送）

『HEY！HEY！HEY！MUSIC CHAMP』（2000/2/14 放送）

『BLACK LIST 001』（2000/2/19 放送）

『THEE MICHELLE GUN ELEPHANT×BLANKEY JET CITY対談』（2000/2/21 放送）

『THEE MICHELLE GUN ELEPHANT Live at The LA2』（2000/4/14 放送）

『THE ROAD MOVIE “TMGE” in EURO』（2000/7/22 放送）

『二十一世紀の音霊～THEE MICHELLE GUN ELEPHANT～』（2001/3/25 放送）

『BLACK LIST 010』（2001/8/23 放送）

『FACTORY＃88』（2002/4/20 放送）

『FACTORY＃104』（2003/2/1 放送）

『THEE MICHELLE GUN ELEPHANT LAST HEAVENツアー密着ドキュメント』（2003/11/14 放送）

『THEE MICHELLE GUN ELEPHANT LAST HEAVEN 2003.10.11』（2003/11/15 放送）

『FACTORY＃138』（2005/1/22 放送）

『69★TRIBE』（2006/9/6 放送）

『69★TRIBE』（2006/9/20 放送）

『BLACK LIST 014 ～浅井健一･The Birthday･大江慎也＋池畑潤二＋渡辺圭一～』（2006/10/14 放送）

『FACTORY#157』（2007/1/20 放送）

『LIVE FACTORY 10th Anniversary2007』（2007/7/21 放送）

『The Birthday～共鳴する4つの鼓動～』（2008/1/11 放送）

『THE BIRTHDAY Live at 武道館～LOOKING FOR THE LOST TEARDROPS TOUR FINAL～』（2008/2/23 放送）

『T-ROCKS#4』（2008/7/1 放送）

『SHEENA & THE ROKKETS 30th』（2008/7/26 放送）

『FUJI ROCK FESTIVAL 2008 DAY3』（2008/9/21 放送）

『The Birthday 38NIGHTS ON FOOL Tour Final, Zepp Tokyo』（2009/4/5 放送）

『ELVIS＃87』（2009/4/12 放送）

『LIVE FACTORY 2009』（2009/7/18 放送）

『FUJI ROCK FESTIVAL 2009 DAY2 GREEN TOP』（2009/9/20 放送）

『MUSIC SOUP -45r.p.m.- #12』（2010/4/1 放送）

『ARABAKI ROCK FEST.10 5時間拡大スペシャルDAY1』（2010/9/20 放送）

『The Birthday “STAR BLOWS TOUR” LIVE at 京都磔磔 2010.6.27』（2010/10/16放送）

『FUJI ROCK FESTIVAL 2011 DAY1』（2011/9/17 放送）

『BLACK LIST 015』（2011/10/19 放送）

『ARABAKI ROCK FEST.11 DAY2』（2011/10/23 放送）

『ARABAKI ROCK FEST.11 DAY2 ARABAKI BLUES』（2011/10/23 放送）

『ARABAKI ROCK FEST.12 DAY1』（2012/6/30 放送）

『FUJI ROCK FESTIVAL 2012 DAY1』（2012/9/15 放送）

『THE ROCK STORIES#13』（2013/1/1 放送）

『WILKO JOHNSON LIVE at RED SHOESーTOKYO SESSIONー』（2013/1/10 放送）『ARABAKI ROCK FEST.13 DAY1』（2013/6/22 放送）

『ARABAKI ROCK FEST.13 DAY1 BIG BEAT CARNIVAL A GO GO』（2013/6/22 放送）

『The Birthday&MANNISH BOYS presents WEEKEND LOVERS'13』（2013/7/20 放送）

『The Birthday&MANNISH BOYS presents WEEKEND LOVERS'13“THE MOVIE”』（2013/9/16 放送）

『FUJI ROCK FESTIVAL 2014 DAY1』（2014/8/29 放送）

『鮎川誠presents『シーナの日』＃1～シーナに捧げるロックンロールの夜～』（2015/5/1 放送）

『ARABAKI ROCK FEST.16 DAY2』（2016/6/26 放送）

『TOKYO SESSION第二夜』（2016/9/23 放送）

『ARABAKI ROCK FEST.18 DAY1』（2018/6/23 放送）

『LOVE MUSIC』（2018/9/30 放送）

『ARABAKI ROCK FEST.19 DAY1』（2019/6/15 放送）

『THINK of MICHINOKU』（2021/8/21 放送）

『FUJI ROCK FESTIVAL 2021 DAY2』（2021/10/1 放送）

『ARABAKI ROCK FEST.22 DAY3』（2022/6/26 放送）

(C)Shimbo Yuki