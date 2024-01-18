CHAIが本日1月18日、各SNS公式アカウントにてバンド活動を終了することをアナウンスした。

昨年は北米、メキシコ、ヨーロッパを巡る海外ツアー「We The CHAI Tour!」を行い、9月には4枚目のフルアルバム「CHAI」をリリースしたCHAI。活動を終了するのは「メンバーそれぞれが今後新たなステージに踏み出したいという思いが強かった」ことが理由で、スタッフとともに協議を重ねてこの結論に至ったという。

なおCHAIは1月から3月にかけて全国ツアー「CHAI JAPAN TOUR 2024『We The CHAI Tour!』」を実施。3月12日に東京・ EX THEATER ROPPONGIで行われるファイナル公演がバンド活動終了前最後のライブとなる。

CHAIは双子のマナ（Vo, Key）とカナ（Vo, G）にユウキ（B, Cho）、ユナ（Dr, Cho）を加えた4人によって結成された“ニュー・エキサイト・オンナバンド”。“NEOかわいい”や“コンプレックスはアートなり”といったコンセプトを掲げて作品を発表し、Gorillaz、Duran Duran、Superorganismら数多くのアーティストとのコラボを実現してきた。2017年以降は海外での活動も展開し、2020年にはアメリカのインディレーベル・SUB POP、2022年には国内ソニーの洋楽レーベル・Sony Music Japan Internationalと契約した。

CHAIコメント

みんないつも応援ありがとう！

このたびCHAIは次のツアーを最後に「NEOかわいいをフォーエバー」(＝かいさん)することにしました。

CHAIがずっと発信してきた「セルフラブ」、なりたい自分になることをこれからも自分たちがかなえていくために、メンバーそれぞれの道を進むことにしました。

突然の発表になってしまってごめんね。

応援してくれたみんなのお陰でCHAIは世界中にライブに行けて、いっぱい愛と勇気をもらったよ。

これからもメンバーそれぞれがいろんな生き方でNEOかわいいを伝えていくもんで、これからもよろしくお願いします。

今までホントにありがとテンキュ～～～！

これからもずっとみんなを愛してるよ♡♡♡♡♡

最後に日本各地のNEO KAWAII BABIESにLOVEを伝えに会いに行くもんで素敵な時間を過ごそうね～⭐︎

NEOかわいい is フォーエバー♡✴︎＊



First of all, we want to thank everyone for all of the support you give us!

We are sad to let you know that, following our upcoming Japan tour, CHAI will eternalize NEO KAWAII (=parting ways as a band).

To continue our journey of self-love, as CHAI have always said, and to continue to fulfill our own personal visions, we have decided to go our separate ways.

We are so sorry to surprise you with this news.

CHAI would never have been able to travel the world without all of your support, and we cannot thank you enough for the love and courage you have given us.

Each of the members will continue to represent and spread NEO KAWAII in our own individual ways, so we would greatly appreciate your support in the future too.

TEN-KYUUUU so much for everything!

We love you so much, now and forever♡♡♡

We will travel Japan on our last tour to give LOVE to all of our NEO KAWAII BABIES one last time, so let’s have the best time together☆

NEO KAWAII IS FOREVER♡✴︎＊

CHAI JAPAN TOUR 2024「We The CHAI Tour!」

2024年1月28日（日）北海道 cube garden

2024年1月31日（水）静岡県 Shizuoka UMBER

2024年2月2日（金）香川県 DIME

2024年2月3日（土）広島県 HIROSHIMA 4.14

2024年2月9日（金）福岡県 BEAT STATION

2024年2月11日（日・祝）鹿児島県 SR HALL

2024年2月15日（木）京都府 KYOTO MUSE

2024年2月17日（土）石川県 Kanazawa AZ

2024年2月18日（日）新潟県 GOLDEN PIGS RED STAGE

2024年2月22日（木）埼玉県 HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3

2024年2月24日（土）茨城県 mito LIGHT HOUSE

2024年3月1日（金）宮城県 darwin

2024年3月2日（土）福島県 郡山HIP SHOT JAPAN

2024年3月8日（金）大阪府 BananaHall

2024年3月9日（土）愛知県 伏見JAMMIN'

2024年3月12日（火）東京都 EX THEATER ROPPONGI