CHAIがバンド活動終了を発表、「We The CHAI Tour!」がラストツアーに

”NEOかわいい”というコンセプトを掲げ世界的な活動を続けてきた”ニュー・エキサイト・オンナバンド”CHAIが、1月より開催する全国ツアー「We The CHAI Tour!」最終日3月12日の東京公演をもってバンド活動を終了することを発表した。

今後はメンバーそれぞれが新たなステージに踏み出し、それぞれのやり方で”セルフラブ”を表現していく。

CHAIはこれまで日本のみならず世界の名だたる大型野外フェスへの出演や、NIRVANAが所属していたことで有名なアメリカの老舗レーベルSUB POPとの契約など日本人アーティストとして海外で数多くの偉業を成し遂げてきた。昨今多くの日本人アーティストが海外進出をしているが、その先駆け的な存在。ラストツアーとなる「We The CHAI Tour!」は1月28日札幌公演を皮切りに3月12日六本木EX THEATER ROPPONGIまで計16公演が行われる。

■メンバーコメント

みんないつも応援ありがとう!

このたびCHAIは次のツアーを最後に「NEOかわいいをフォーエバー」(=かいさん)することにしました。

CHAIがずっと発信してきた「セルフラブ」、なりたい自分になることをこれからも自分たちがかなえていくために、

メンバーそれぞれの道を進むことにしました。

突然の発表になってしまってごめんね。

応援してくれたみんなのお陰でCHAIは世界中にライブに行けて、いっぱい愛と勇気をもらったよ。

これからもメンバーそれぞれがいろんな生き方でNEOかわいいを伝えていくもんで、これからもよろしくお願いします。

今までホントにありがとテンキュ~~~!

これからもずっとみんなを愛してるよ♡♡♡♡♡

最後に日本各地のNEO KAWAII BABIESにLOVEを伝えに会いに行くもんで素敵な時間を過ごそうね〜⭐︎

NEOかわいい is フォーエバー♡✴︎*

CHAI

<英語版>

First of all, we want to thank everyone for all of the support you give us!

We are sad to let you know that, following our upcoming Japan tour, CHAI will eternalize NEO KAWAII (=parting ways as a band).

To continue our journey of self-love, as CHAI have always said, and to continue to fulfill our own personal visions, we have decided to go our separate ways.

We are so sorry to surprise you with this news.

CHAI would never have been able to travel the world without all of your support, and we cannot thank you enough for the love and courage you have given us.

Each of the members will continue to represent and spread NEO KAWAII in our own individual ways, so we would greatly appreciate your support in the future too.

TEN-KYUUUU so much for everything!

We love you so much, now and forever♡♡♡

We will travel Japan on our last tour to give LOVE to all of our NEO KAWAII BABIES one last time, so lets have the best time together☆

NEO KAWAII IS FOREVER♡✴︎*

CHAI

<ライブ情報>

CHAI JAPAN TOUR 2024「We The CHAI Tour!」

2024年

1月28日(日)北海道・札幌cube garden

1月31日(水)静岡県・静岡UMBER

2月2日(金)香川県・高松DIME

2月3日(土)広島県・広島4.14

2月9日(金)福岡県・福岡BEAT STATION

2月11日(日)鹿児島県・鹿児島SR Hall

2月15日(木)京都府・KYOTO MUSE

2月17日(土)石川県・金沢AZ

2月18日(日)新潟県・新潟GOLDEN PIGS RED STAGE

2月22日(木)埼玉県・HEAVEN'S ROCKさいたま新都心 VJ-3

2月24日(土)茨城県・水戸LIGHT HOUSE

3月1日(金)宮城県・仙台darwin

3月2日(土)福島県・郡山HIPSHOT JAPAN

3月8日(金)大阪府・梅田Banana Hall

3月9日(土)愛知県・名古屋JAMMIN

3月12日(火)東京都・六本木EX THEATER ROPPONGI

チケット情報

1、2月公演分:発売中

3月公演分:2024年1月20日(土)~ 一般発売開始

https://vintage-rock.com/artists_events/chai/

TOTAL INFORMATION: VINTAGE ROCK std.

TEL.03-3770-6900[平日12:00-17:00] / WEB http://www.vintage-rock.com/

オフィシャルサイト http://chai-band.com