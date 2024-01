アパレルメーカー三陽商会(東京都新宿区)が展開するサステナブルファッションブランド「ECOALF(エコアルフ)」は1月18日、アウディジャパン販売と協業し、車の運転時の快適さとデザイン性を追求した再生素材のニットウエア「ドライビングニット」を、エコアルフ公式サイト、ストアおよびエコアルフ店舗にて発売した。価格は22,000円(消費税込)。

ECOALF× Audi Japan Sales「ドライビングニット」

今回、エコアルフが発売するドライビングニットは、アウディジャパン販売の社員の意見を取り入れ、スポーティで上品なデザインと車の運転時の快適さを追求し開発。

アウディのブランドカラーである黒と白のモノトーン配色のプルオーバーニットとなっており、トレンド感と快適さのあるゆったりとしたシルエットで、運転時にもたつきが気にならないよう袖口と裾部分はリブの編地によりフィット感も持たせている。

運転時に映える袖部分のデザイン

また、運転する際に映えるデザインとするため、右袖口には白ライン、左腕部分にはエコアルフのブランドメッセージ「BECAUSE THERE IS NO PLANET B」(第2の地球はないのだから)のプリントを施した。

素材には、「e-tron」のシートと共通するペットボトル由来の再生ポリエステルによる光沢感のあるニット地で、シートベルト着用による摩耗やダメージなどが起こりにくい生地を使用している。

なお、ドライビングニットの発売に加えて、1月18日~29日の期間、エコアルフ直営3店舗とアウディジャパン販売 新車ショールーム12店舗・認定中古車ショールーム5店舗においてプレゼント企画やショールームイベントを行う、サステナブルキャンペーンを実施する。

商品概要

商品名:ドライビングニット

価 格:22,000円(消費税込)

カラー: ブラック

サイズ: S、M、L(ユニセックス)

素 材:ポリエステル 100% (ペットボトル由来のリサイクルポリエステル)

発売日:2024年1⽉18⽇(木)

販 売:「エコアルフ」ブランド公式サイト&ストア

「エコアルフ」直営3店舗 ※1月末まではポップアップストア2店舗でも販売

エコアルフ 公式HP:



アウディ 公式HP:



サステナブルキャンペーンページURL: