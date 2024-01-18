JFA（日本サッカー協会）は18日、日本高校サッカー選抜候補、U－17日本高校サッカー選抜候補として選考合宿に臨むメンバーを発表した。
第102回全国高校サッカー選手権大会で活躍した選抜選手たちが「日本高校サッカー選抜」に向けた選考合宿を静岡県御殿場市で行う。今年も日本高校サッカー選抜候補は現在3年生の選手たち、U－17日本高校サッカー選抜候補は現在1年生と2年生の選手たちを中心に構成された。
第102回全国高校サッカー選手権大会で優勝した青森山田（青森）からは、両チーム合わせて6名がメンバー入り。昌平（埼玉）からは⾧準喜、小田晄平（3年）、⾧璃喜（1年）ら両チーム合わせて最多7名が選出された。なお、清水エスパルスに加入した市立船橋FW郡司璃来らプロ内定組の3年生は、例年通り不参加となる。
活動期間内にはトレーニングマッチ3試合を予定しており、両チームともに、日本体育大学、東京国際大学と対戦し、活動最終日の23日には両チームが“直接対決”に臨む。
その後、今回招集された選手を中心に構成することが予想される『日本高校サッカー選抜』のメンバーが発表され、2月17日開催「FUJIFILM SUPER CUP 2024」内の「NEXT GENERATION MATCH」で、日本高校サッカー選抜とヴィッセル神戸U-18が対戦する予定となっている。
今回発表された日本高校サッカー選抜候補、U－17日本高校サッカー選抜候補のメンバーは下記の通り。
■日本高校サッカー選抜候補メンバー
▼GK
鈴木将永（青森山田／3年）
雨野颯真（前橋育英／3年）
中浦悠大（京都橘／3年）
平塚仁（岡山学芸館／3年）
▼DF
小泉佳絃（青森山田／3年）
山本虎（青森山田／3年）
渡辺優空（尚志／3年）
市川和弥（尚志／3年）
五来凌空（市立船橋／3年）
塩川桜道（流通経済大柏／3年）
布施克真（日大藤沢／2年）
野田隼太郎（藤枝東／3年）
八巻涼真（浜松開誠館／3年）
金山耀太（近江／3年）
池戸柊宇（京都橘／3年）
尾崎凱琉（大阪桐蔭／3年）
梶磨佐志（米子北／3）
▼MF
杉本英誉（青森山田／3年）
芝田玲（青森山田／3年）
神田拓人（尚志／3年）
吉田裕哉（明秀日立／3年）
⾧準喜（昌平／3年）
太田隼剛（市立船橋／3年）
中村健太（堀越／3年）
松田悠世（桐光学園／3年）
西川桂太（京都橘／3年）
北藤朔（神戸弘陵／3年）
宮川昇太（佐賀東／3年）
名和田我空（神村学園／2年）
▼FW
臼田成那（明桜／3年）
網代陽勇（尚志／3年）
小田晄平（昌平／3年）
小嵐理翔（実践学園／3年）
宮下拓弥（桐光学園／3年）
堀颯汰（帝京⾧岡／3年）
水永直太朗（東海大大阪仰星／3年）
山本吟侍（高川学園／3年）
高岡伶颯（日章学園／2年）
■U－17日本高校サッカー選抜候補メンバー
▼GK
藤間広希（矢板中央／2年）
佐々木智太郎（昌平／2年）
ギマラエス・ニコラス（市立船橋／2年）
早川ウワブライト（日体大柏／2年）
松本優星（国見／2年）
▼DF
小沼蒼珠（青森山田／2年）
山田佳（前橋育英／2年）
上原悠都（昌平／2年）
谷口輝（西武台／2年）
富樫龍暉（流通経済大柏／2年）
森奏（堀越／2年）
田中玲音（東京実業／2年）
岡崎礼暉（関東第一／2年）
杉野太一（桐光学園／2年）
山本圭晋（帝京⾧岡／2年）
江頭瀬南（佐賀東／2年）
田中佑磨（佐賀東／2年）
五嶋夏生（大津／2年）
鈴木悠仁（神村学園／2年）
▼MF
澁谷陽（旭川実業／2年）
笹修大（札幌大谷／2年）
大内完介（尚志／2年）
平林尊琉（前橋育英／1年）
大谷湊斗（昌平／2年）
山口豪太（昌平／1年）
⾧璃喜（昌平／1年）
柚木創（流通経済大柏／2年）
木村有磨（履正社／2年）
⾧村星波（瀬戸内／2年）
坂田幸大（大社／1年）
嶋本悠大（大津／2年）
大成健人（神村学園／2年）
新垣陽盛（神村学園／2年）
福島和毅（神村学園／1年）
▼FW
清水彪雅（旭川実業／2年）
矢崎レイス（尚志／2年）
オノノジュ慶吏（前橋育英／2年）
久保原心優（市立船橋／2年）
宮地陸翔（京都橘／2年）
日高元（神村学園／1年）
大石脩斗（鹿児島城西／1年）