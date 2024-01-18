JFA（日本サッカー協会）は18日、日本高校サッカー選抜候補、U－17日本高校サッカー選抜候補として選考合宿に臨むメンバーを発表した。

第102回全国高校サッカー選手権大会で活躍した選抜選手たちが「日本高校サッカー選抜」に向けた選考合宿を静岡県御殿場市で行う。今年も日本高校サッカー選抜候補は現在3年生の選手たち、U－17日本高校サッカー選抜候補は現在1年生と2年生の選手たちを中心に構成された。

第102回全国高校サッカー選手権大会で優勝した青森山田（青森）からは、両チーム合わせて6名がメンバー入り。昌平（埼玉）からは⾧準喜、小田晄平（3年）、⾧璃喜（1年）ら両チーム合わせて最多7名が選出された。なお、清水エスパルスに加入した市立船橋FW郡司璃来らプロ内定組の3年生は、例年通り不参加となる。

活動期間内にはトレーニングマッチ3試合を予定しており、両チームともに、日本体育大学、東京国際大学と対戦し、活動最終日の23日には両チームが“直接対決”に臨む。

その後、今回招集された選手を中心に構成することが予想される『日本高校サッカー選抜』のメンバーが発表され、2月17日開催「FUJIFILM SUPER CUP 2024」内の「NEXT GENERATION MATCH」で、日本高校サッカー選抜とヴィッセル神戸U-18が対戦する予定となっている。

今回発表された日本高校サッカー選抜候補、U－17日本高校サッカー選抜候補のメンバーは下記の通り。

■日本高校サッカー選抜候補メンバー

▼GK

鈴木将永（青森山田／3年）

雨野颯真（前橋育英／3年）

中浦悠大（京都橘／3年）

平塚仁（岡山学芸館／3年）

▼DF

小泉佳絃（青森山田／3年）

山本虎（青森山田／3年）

渡辺優空（尚志／3年）

市川和弥（尚志／3年）

五来凌空（市立船橋／3年）

塩川桜道（流通経済大柏／3年）

布施克真（日大藤沢／2年）

野田隼太郎（藤枝東／3年）

八巻涼真（浜松開誠館／3年）

金山耀太（近江／3年）

池戸柊宇（京都橘／3年）

尾崎凱琉（大阪桐蔭／3年）

梶磨佐志（米子北／3）

▼MF

杉本英誉（青森山田／3年）

芝田玲（青森山田／3年）

神田拓人（尚志／3年）

吉田裕哉（明秀日立／3年）

⾧準喜（昌平／3年）

太田隼剛（市立船橋／3年）

中村健太（堀越／3年）

松田悠世（桐光学園／3年）

西川桂太（京都橘／3年）

北藤朔（神戸弘陵／3年）

宮川昇太（佐賀東／3年）

名和田我空（神村学園／2年）

▼FW

臼田成那（明桜／3年）

網代陽勇（尚志／3年）

小田晄平（昌平／3年）

小嵐理翔（実践学園／3年）

宮下拓弥（桐光学園／3年）

堀颯汰（帝京⾧岡／3年）

水永直太朗（東海大大阪仰星／3年）

山本吟侍（高川学園／3年）

高岡伶颯（日章学園／2年）

■U－17日本高校サッカー選抜候補メンバー

▼GK

藤間広希（矢板中央／2年）

佐々木智太郎（昌平／2年）

ギマラエス・ニコラス（市立船橋／2年）

早川ウワブライト（日体大柏／2年）

松本優星（国見／2年）

▼DF

小沼蒼珠（青森山田／2年）

山田佳（前橋育英／2年）

上原悠都（昌平／2年）

谷口輝（西武台／2年）

富樫龍暉（流通経済大柏／2年）

森奏（堀越／2年）

田中玲音（東京実業／2年）

岡崎礼暉（関東第一／2年）

杉野太一（桐光学園／2年）

山本圭晋（帝京⾧岡／2年）

江頭瀬南（佐賀東／2年）

田中佑磨（佐賀東／2年）

五嶋夏生（大津／2年）

鈴木悠仁（神村学園／2年）

▼MF

澁谷陽（旭川実業／2年）

笹修大（札幌大谷／2年）

大内完介（尚志／2年）

平林尊琉（前橋育英／1年）

大谷湊斗（昌平／2年）

山口豪太（昌平／1年）

⾧璃喜（昌平／1年）

柚木創（流通経済大柏／2年）

木村有磨（履正社／2年）

⾧村星波（瀬戸内／2年）

坂田幸大（大社／1年）

嶋本悠大（大津／2年）

大成健人（神村学園／2年）

新垣陽盛（神村学園／2年）

福島和毅（神村学園／1年）

▼FW

清水彪雅（旭川実業／2年）

矢崎レイス（尚志／2年）

オノノジュ慶吏（前橋育英／2年）

久保原心優（市立船橋／2年）

宮地陸翔（京都橘／2年）

日高元（神村学園／1年）

大石脩斗（鹿児島城西／1年）