

『NTTドコモ Presents WBA・WBC・ IBF・WBO世界スーパーバンタム級王座統一戦 井上尚弥 vs マーロン・タパレス ｰstreaming on Lemino-』が12月26日に行われ、井上尚弥、マーロン・タパレス、堤聖也、穴口一輝、平岡アンディ、セバスチャン・ディアス、武居由樹、 マリオ・ディアス、坂間叶夢、ジョン・ポール・ガブニラス、石川優、遠藤圭介、佐藤力也、植松風河ら選手がアツい試合を繰り広げた。

（オススメ動画）

🎬武居由樹、「尚弥さんが持ってたベルトは僕も欲しいので」井上尚弥が返上したバンタム級ベルト獲得へ意気込みを明かす 試合後インタビュー

https://youtu.be/k68-hTktGas

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