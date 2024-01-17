芥見下々原作によるTVアニメ「呪術廻戦」のサウンドトラック「『呪術廻戦』懐玉・玉折 / 渋谷事変」の収録楽曲が解禁に。併せてアニメ第45話の挿入歌「最高潮☆JUMPING!」のリリックビデオが公開となった。
「『呪術廻戦』懐玉・玉折 / 渋谷事変」は1月24日に発売。「最高潮☆JUMPING!」を含む全59曲が2枚に分けて収められる。「最高潮☆JUMPING!」のリリックビデオでは、東堂の脳内イメージの中で活躍を見せる、東堂と黒沢ともよ演じるアイドル・高田ちゃんの姿が楽しめる。収録楽曲の詳細は記事末のリストで確認を。
「『呪術廻戦』懐玉・玉折 / 渋谷事変」収録楽曲
DISC1
- 懐玉
- Our Mission
- 呪霊の探索
- A Little Lesson
- 伏黒甚爾
- Elegant Time
- You Jerk
- 理子の捜索
- Attack By Storm
- Beautiful Dreamer
- 無下限呪術
- Prepare Yourself
- 太陽燦々（てぃださんさん）
- Trip Itinerary
- 一緒なら
- No Hesitation
- 仲間（じゅつし）の屍
- フィジカルギフテッド
- With Rage
- Little Hand
- Delirious
- Decision
- 呪霊の味
- Arrogance
- 玉折
- 強くなってよ
- 裡にいる何者か
- 宵祭り
- 究極メカ丸絶対形態（モード・アブソリュート）
DISC2
- Jujutsu Sorcerer
- 渋谷事変
- Bad Situation
- 領域展開
- 蝗害
- 凶運
- 溢れ出す3年間の青い春
- 昏乱
- Expectation
- Recapture
- Equilibrium
- 共闘
- 鈍刀
- 特級特定疾病呪霊「疱瘡神」
- 赫鱗
- Resolve
- 記憶
- 揺蕩
- 目覚め
- 未だ知らず
- 霹靂
- 八握剣異戒神将魔虚羅
- 伏魔御廚子
- 曖昧な理由
- 呪術師・釘崎野薔薇
- 悪くなかった
- 託されたもの
- 最高潮☆JUMPING!
- 変身
- 憎むべき者
(c)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会