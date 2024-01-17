TVアニメ「『呪術廻戦』懐玉・玉折 / 渋谷事変」第45話挿入歌「最高潮☆JUMPING!」のリリックビデオより。

芥見下々原作によるTVアニメ「呪術廻戦」のサウンドトラック「『呪術廻戦』懐玉・玉折 / 渋谷事変」の収録楽曲が解禁に。併せてアニメ第45話の挿入歌「最高潮☆JUMPING!」のリリックビデオが公開となった。

「『呪術廻戦』懐玉・玉折 / 渋谷事変」は1月24日に発売。「最高潮☆JUMPING!」を含む全59曲が2枚に分けて収められる。「最高潮☆JUMPING!」のリリックビデオでは、東堂の脳内イメージの中で活躍を見せる、東堂と黒沢ともよ演じるアイドル・高田ちゃんの姿が楽しめる。収録楽曲の詳細は記事末のリストで確認を。

「『呪術廻戦』懐玉・玉折 / 渋谷事変」収録楽曲

DISC1

  1. 懐玉
  2. Our Mission
  3. 呪霊の探索
  4. A Little Lesson
  5. 伏黒甚爾
  6. Elegant Time
  7. You Jerk
  8. 理子の捜索
  9. Attack By Storm
  10. Beautiful Dreamer
  11. 無下限呪術
  12. Prepare Yourself
  13. 太陽燦々（てぃださんさん）
  14. Trip Itinerary
  15. 一緒なら
  16. No Hesitation
  17. 仲間（じゅつし）の屍
  18. フィジカルギフテッド
  19. With Rage
  20. Little Hand
  21. Delirious
  22. Decision
  23. 呪霊の味
  24. Arrogance
  25. 玉折
  26. 強くなってよ
  27. 裡にいる何者か
  28. 宵祭り
  29. 究極メカ丸絶対形態（モード・アブソリュート）

DISC2

  1. Jujutsu Sorcerer
  2. 渋谷事変
  3. Bad Situation
  4. 領域展開
  5. 蝗害
  6. 凶運
  7. 溢れ出す3年間の青い春
  8. 昏乱
  9. Expectation
  10. Recapture
  11. Equilibrium
  12. 共闘
  13. 鈍刀
  14. 特級特定疾病呪霊「疱瘡神」
  15. 赫鱗
  16. Resolve
  17. 記憶
  18. 揺蕩
  19. 目覚め
  20. 未だ知らず
  21. 霹靂
  22. 八握剣異戒神将魔虚羅
  23. 伏魔御廚子
  24. 曖昧な理由
  25. 呪術師・釘崎野薔薇
  26. 悪くなかった
  27. 託されたもの
  28. 最高潮☆JUMPING!
  29. 変身
  30. 憎むべき者

(c)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会