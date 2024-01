坂本龍一の最後のピアノソロ演奏を記録した映画「Ryuichi Sakamoto | Opus」の公開日が5月10日に決定した。

「Ryuichi Sakamoto | Opus」は昨年3月に亡くなった坂本の最後のソロコンサートの模様を収録した長編コンサート映画。闘病生活の中で坂本は通常の形式でコンサートをやりきる体力が残っていなかったため、1日数曲のペースで事前収録した演奏をつなぎ、1本のライブ映像になるように編集された。撮影は2022年9月に東京・NHK 509スタジオにて、坂本が長年コンサートで愛用したヤマハのグランドピアノを用いて行われた。

映像は2022年12月に「Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2022」と題して配信されたが、今回の映画では曲数を増やし、坂本自身が選曲した20曲が届けられる。5月10日の全国公開に先駆けて、4月26日より坂本が音響監修を務めた東京・109シネマズプレミアム新宿で映画が先行公開される。

公開日と併せてポスタービジュアルも公開された。ポスターには坂本の人生が刻み込まれた手が、グランドピアノとともに印象的に写し出されている。さらにYouTubeには映画の予告映像がアップされた。

「Ryuichi Sakamoto | Opus」セットリスト

・Lack of Love

・BB

・Andata

・Solitude

・for Johann

・Aubade 2020

・Ichime i- small happiness

・Mizu no Naka no Bagatelle

・Bibo no Aozora

・Aqua

・Tong Poo

・The Wuthering Heights

・20220302 - sarabande

・The Sheltering Sky

・20180219(w/prepared piano)

・The Last Emperor

・Trioon

・Happy End

・Merry Christmas Mr.Lawrence

・Opus - ending