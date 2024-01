サカナクション山口一郎「サカナクション、完全復活です！」SCHOOL OF LOCK!で宣言

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月16日(火)の番組冒頭で、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、COCO教頭(CRAZY COCO)とリスナーに、以前からファンだと公言しているサカナクションの復活と、その発表があったライブについて熱く語りました。以前、番組にレギュラー出演していたサカナクション山口一郎さんのサプライズコメントなど、一連の模様を抜粋して紹介します。こもり校長:あの……僕、すごく興奮しているんです。「興奮」ってだけ聞くと、「え?」ってなると思うんだけど(笑)。これ以外に、今の自分の心の状態を表現する言葉がなくて……この3日間めちゃくちゃ興奮しているの!COCO教頭:ほー! 日、月、火だね(笑)。こもり校長:1月14日の日曜日に、サカナクション山口一郎先生のライブを観に、東京ガーデンシアターに行ってきたんです。一郎先生が、全国10都市をまわった単独ツアー「懐かしい月は新しい月 "蜃気楼"」の最終日だったの。COCO教頭:はい!こもり校長:この一郎先生の単独ツアーは……ずっとお休みをしていた一郎先生が、1人でステージに立って感覚を取り戻していくっていう。いつかの完全復活に向けて、まずは1人で……というツアーを去年からやっていたのね。で、その最終日を観に行ったんだけど、そこで僕はあまりにもいろんなものを受け取ったんです。そこから興奮が冷めないわけ。俺的に、あまりにもすごいライブだったの。その日の会場には8千人が集まっていて、配信もあったから、何万人という人が同時に観ていたんだけど……。俺は一郎先生、サカナクション先生がすごく好きで、SCHOOL OF LOCK! で一郎先生に出会わせてもらって。一郎先生という人が好きだから、いろいろなことで関わったり触れたりしていたんだけど。ライブを観に行ったら……真ん中にお立ち台みたいなステージがあって。一郎先生が袖から出てきて、そのステージに立ってあいさつをして1曲目が始まったんだけど。俺はその瞬間に、すごく泣いちゃったの。もう涙が止まらなくて! 大好きな一郎先生がステージに立っているという安心感と、ある種のちょっとした不安と。そういう入り混ざった気持ちはもちろんあったんだけど、それ以前に、人がステージに立つときの緊張感。それに覚悟……!今までも覚悟を持ってステージに立ってきて、そしてそこに立てなくなった人が、また覚悟を決めてあのステージに立った瞬間を見たときの緊張感に涙しました。感情が止められなくなりました。人生を賭けて覚悟を決めてステージに立ち、みんなにあいさつをするということに、すごく感動したんだよね。1曲目が終わったあとに、すごく間が空いたの。アッパーな曲じゃなくてすごくミドルバラードな曲だったんだけど……普通、1曲が終わったら拍手するじゃない? でも起きなかったの。俺はめちゃくちゃ拍手したかったけど、たぶん周りの人もそうだったと思うんだけど、拍手ができなかったの。8千人が「無」という音を作ったときに、今日はライブじゃなくて、映画だなって……1人の人生を観るドキュメンタリー映画が始まったんだな、って思った。(ライブ中に)一郎先生が話していくなかで、体調不良で休んでいたこと、なぜ休んでいたのか、とか……休んでいる間、どう思っていたか、というのを一言ポロって言うシーンもあったのね。(YouTube等の)ドキュメントを観たことがある人なら、一郎先生が今までどういう状況だったか知っている生徒(リスナー)もいると思うけど、本当にしんどかった……。それを俺たちに話してくれたのは、たぶんこの日が初めてだったと思う。あの場で覚悟を決めて話すことが、こんなにもかっこいいのか、こんなにも美しいんだ……! って思ったの。俺は“第二の人生”みたいな言葉を使うのはあまり好きではないんだけど、本当に“人生の第二章”を開いた……ここから、また新しい人生を始めるんだ! という覚悟の瞬間を観た。1人の人生のピリオドとスタートを観た! もうそれだけで俺は、すごくいろんなものをもらった。脳みそが痺れちゃって、興奮しちゃって、家に帰ってもどうすることもできなくて、めちゃくちゃ強いお酒を飲んだの(笑)。すごいものを受け取った!今年の4月! サカナクション完全復活です! 約2年ぶりですよ! 待ってました! 4月20日の幕張メッセを皮切りに、全国ツアー『SAKANAQUARIUM 2024 "turn"』が7都市13公演!これが、発表されたときがまたすごかった! 一郎先生が最後歌い切って、自分の思いも全部話して、あいさつして。「ここで、重大発表です!」と完全復活を宣言したの。そこで「新宝島」が流れたら、横からメンバーが4人入ってきたの! 5人のメンバーがそろって、「新宝島」が始まったわけ! 俺はあの会場で、誰よりも先に立ったもんね(笑)。人生で初だよ。関係者席であんなにはしゃいだの! 本当に痺れたね! めちゃくちゃパワーをもらっちゃったから、2024は相当いい年になると思う!このライブは配信もされているから。俺、現地も行ったけど、配信でもめちゃめちゃ観てるから(笑)。気になった生徒! これは絶対、お小遣いを使っても後悔しないと思う。ぜひ、観てもらいたい!こもり校長! COCO教頭! 生徒のみなさん! お久しぶりです! こんばんは! サカナクションの山口一郎です。みなさん元気ですか? 僕は元気になりました!こもり校長が日曜日のライブに来てくれていたそうで、LINEもくれていましたけど、無視してごめんね(笑)。最後の「新宝島」のイントロが流れた瞬間に、会場で一番早く立ち上がったのは僕だった、ということだけど……僕、視力2.0なのよ。ステージの上からみんなのことを見てたけど、2階にいたんでしょ? 2階より1階席のほうが、立つの早かったと思うよ……(笑)。ちょっと、サカナクションに感情移入しすぎだよ(笑)。最近、入り込み過ぎてない? 大丈夫? 気持ちが入り込み過ぎると、どんどん事務所とは違う方向にブランディングしていくことになっちゃうよ(笑)。気をつけてね!落ち着いたら、またそちらにも遊びに行かせてもらえたらと思います。絶賛、曲も作っているんでね。新しい曲を発表するときには、ぜひそちらで最初に放送できたりすると嬉しいです! COCO教頭もライブに遊びに来てください! サカナクション復活ライブなんでね、お二人でぜひ遊びに来ていただけたらと思います。生徒のみなさん! サカナクション、完全復活です!それでは、さよなら! さよなら! さよなら!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/