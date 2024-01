Mrs. GREEN APPLE大森元貴 被災地からのメッセージに「僕たちもできることが何かないか」弾き語りで届ける『光のうた』

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。1月15日(月)の放送では、地震の被害にあった北陸に住む10代リスナーのメッセージを紹介。今の気持ちを伝えました。大森元貴 (Vo/Gt):今夜は、ミセス掲示板やメールに届いた今年の書き込みをチェックしていこうと思います。◆石川県在住/12歳【ミセス先生こんばんは! (1月1日の)4時ごろ地震がいきなり起きてすごく怖かったです。一時避難しましたが、今は家に戻っています。だけど、まだ地震がこないか心配で、まだすごく怖いです。寝れるかわかりません。でも、ミセス先生の曲を聴いたら、少し落ち着きました。ミセス先生の曲を聴いて、音楽は本当に魔法だなと思いました】◆石川県在住/18歳【ミセス先生こんばんは。1月1日、石川県を大きな地震が襲いました。家族は全員祖父母の家へ行ったりしており、高3で共通テストを控えている私は、本震の際、家で1人で勉強していました。大きく揺れる中、自分に出来ることを必死に考え、扉を全て開けたりガス栓を閉めたり家族に自分の安否を知らせたり。1人で出来ることを精一杯やりましたが、やはり初めての災害は震えるほど不安でした。でも音楽を通じて出会い、友達になれたみんながたくさんのメッセージをくれ、そして親が迎えに来るまで不安な私に電話を掛けてくれる子もいました。悲しいことがまだまだ続いていますが、そんな中で人の温かさにとても支えられました。被災した方々全ての無事を心から願うばかりです】◆富山県在住/15歳【ミセス先生こんばんは。私は、石川のおじいちゃんおばあちゃん家に行っていたときに地震を体験しました。強い揺れや家具の倒壊がとても怖かったです。今は富山の自宅に帰っていますが、不安は残っています。そんなときに、ミセス先生のLINEの公式アカウントの通知を見て、とても勇気と安心をいただきました。災害の中での温かい配慮に涙が出るほど嬉しかったです。ありがとうございました。ミセス先生の一年の安全を願っています】大森:ありがとうございます。若井滉斗 (Gt):ありがとうございます!藤澤涼架 (Key):ありがとうございます!大森:地震に関するお便りですけれども……すごく衝撃的でしたね。そして、僕たちもできることが何かないかと考えて、今ももちろん考えて……。支援だったりっていうのは、一時的なものよりは、僕は継続的なものが大事だと考えています。Xに弾き語りを載せてみたりとか、いろんな工夫をしてますけども……。藤澤:そうだね。大森:すごく難しいんだけど、僕たちもこういうお仕事してるじゃない? 多少、人に見られるというか、注目していただけるというか。こういうときに、自分たちの注目だったりを、いいようにというか、何か助けになることを……っていうのは、どうやったらいいんだろうなとずっと悩んでて。自分の不甲斐なさというか、無力さに自己嫌悪したりとかね。いろいろありますけども。若井:うん。大森:もうね……憎むにも憎みきれないですよね、こういう災害っていうのは。藤澤:本当に。大森:本当にやるせないとは思っていて。でも僕たちは、音楽だったりエンターテイメントで何か届けられないかな、とか、助けになれるといいな、とかっていうのを、日々考えております。まだまだ不安は尽きない、悲しいことは尽きないですけども。一緒に……というか、頑張りたいな、と思っております。藤澤・若井:はい。この日の放送では、大森が「光のうた」を弾き語りで披露する時間もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/