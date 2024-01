INI髙塚大夢「自分にしかないものを大事にする」2024年の抱負を書き初めで発表

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。1月15日(月)は、2024年最初の放送ということで、今年の抱負を書き初めで発表しました。髙塚:今夜は、新年1発目らしく書き初めをやっていこうと思います!去年は、“吸収”という言葉を書きましたね。初めてのツアーを経て、自分のやりたいこと、課題とかもそうだし、いろんなアーティストさんとか、たくさんの人のいいところを吸収したい、ということだったんですけれども……。2023年、“吸収”……なんだかんだしてましたね。いろんな方との交流もあったし、交流の輪が増えたなって思える1年だったなとも思います。いろんな人とお会いして、いろんな人の良さに気づいて刺激をもらって、っていうような1年だったなって思います。髙塚:僕が書いた2024年の抱負は……『らしさ』です。自分らしさの、“らしさ”ですね。SUPER BEAVERさんの「らしさ」っていう曲があるんですけど、その曲からも取ってこの言葉にしました!これはどういう意味かと言いますと、去年は“吸収”って書いたと思うんですけれども……2023年の1年間を振り返ると、いろんな人に会っていろんな人の良さを感じて、いろんなものを自分に取り込もうって思っていた1年ではあったんですけど。それを思ううちに、自分にしかない自分が持っているものって何だろう、と考えた1年だったなとも思って。自分らしく生きていくというか、自分にしかないものを大事にする気持ちっていいな、ってすごく感じたんですよ。なので2024年は、自分らしさをもっともっと追求できたらいいなと思って、この言葉にしました!髙塚:今回はひらがな3文字ということで……書くときに上手く書こうという意識を捨てて、自分らしくいこうっていう気持ちで書きました。その結果、「大夢」のはらいの所、全部筆が割れちゃってるんですけど(笑)。これも“らしさ”ですね。左利きで、慣れてないっていうことがわかる字じゃないですか。これもいいんですよ! 上手く書こう、上手く飾ろうとしすぎず、過ごしていけたらいいなと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/