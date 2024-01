“変幻自在の七色ボイス”松浦航大、ものまねレパートリーの共通点は？「僕は184cmなのですが…」

お笑い芸人、テレビMC、コメンテーター、DJとして活動するふかわりょうと、TOKYO FMアナウンサーの村田睦がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「野菜をMOTTO presents ○○のある生活」(毎週土曜11:30~11:55)。普段の生活に“ひと足し”して心豊かになるモノ・コトについて考えていきます。毎回ゲストを迎え、1週間の慌ただしさを癒やしてくれる「〇〇なもの」「〇〇の生活」について伺っていきます。

2023年12月30日(土)、2024年1月6日(土)の放送は、“変幻自在の七色ボイス”を持つ歌手・YouTuberの松浦航大さんがゲスト出演。松浦さんは1月13日(土)よりワンマンライブツアー「松浦航大Concert Tour "The Time Has Come" Supported by YABUSHITA」を開催します。

12月30日(土)の放送では、自身のものまねレパートリーなどについて語ってくれました。

1993年生まれ、北海道出身の松浦さん。YouTubeに投稿した複数のアーティストの歌まね動画がSNSで話題となり、数多くのテレビ番組に出演。自身のSNS総再生回数は3億回以上。歌唱、ものまねはもちろんボイスパーカッションなども得意とし、作詞・作曲も手がけています。

◆ものまねレパートリーに高身長の人が多い理由は?

松浦:歌手、YouTuberをやっております松浦航大です。よろしくお願いします!

村田:2020年に放送された「ものまね王座決定戦」(フジテレビ系)で、初出場ながら初優勝。2022年の「ものまねグランプリ」(日本テレビ系)でも優勝されています。

ふかわ:自由自在のものまねですよね。変幻自在すぎて自分を見失ったりしませんか?

松浦:見失わないですね(笑)。何も考えずに出した声が自分の声になります。仮に忘れたとしても、自分の過去の音声を聴いて、それをものまねすれば元通りになります。

ふかわ:すごい(笑)。もともとはシンガーで、ものまねを続けていったと。気持ちとしては、やっぱり歌手という気持ちのほうが大きい?

松浦:そうですね。今も歌手としての技術の一部をものまねとして披露していて、それが広がった感覚です。ものまねで広がったのも事実なので、嬉しいですね。

ふかわ:動画を拝見しましたが、いろんなアーティストのものまねをされていますね。(歌唱ものまねなので、芸人さんのように気軽に)振れないですよね(笑)。

松浦:気軽に歌えるので、歌ってと言っていただければ(笑)。

ふかわ:そんなこと言えないですよ(笑)。航大君……平井堅さん歌ってくれる?

松浦:はい(笑)。

ーーここで、平井堅さん「瞳をとじて」のものまねを披露。

ふかわ:平井堅さんが降りてきましたねえ。会話のときは、わりと声が低い気がするのですが、急に降りてくるのですか?

松浦:僕は184センチなのですが、平井堅さんと同じぐらいの身長なんです。偶然(ものまねの)レパートリーの人たちは、みんな同じぐらいの身長です。(さらに身長が高い方では)コブクロの黒田俊介さんとか米津玄師さんとか。けっこう大きめの方が多いです。リコーダーと一緒です。

ふかわ:リコーダーというのは?

松浦:小学生のときに吹いていたソプラノリコーダーは、小さくて高い音が鳴りますよね。中学生ぐらいになると、ちょっと長くなったアルトリコーダーになり、音が低くなります。

村田:体をリコーダーにたとえると、身長が同じほうが同じ声質が出やすいという話でしょうか?

松浦:そうです。大きくなればなるほど声が低くなるんですよ。

ふかわ:そういうことか!

*

松浦航大さんの声の魅力を堪能できるコンサートツアー「松浦航大Concert Tour "The Time Has Come" Supported by YABUSHITA」が、2024年1月13日(土)の名古屋公演を皮切りにスタート。今後、シークレットゲストを発表予定とのことです。詳細は松浦航大さんのオフィシャルサイトとSNSをご確認ください。

----------------------------------------------------

音声版「野菜をMOTTO presents ○○のある生活」

----------------------------------------------------

「野菜をMOTTO presents ○○のある生活」は、毎週日曜・朝9時からK-MIX(静岡エフエム放送)でも放送中です。

<番組概要>

番組名:野菜をMOTTO presents ○○のある生活

放送エリア:TOKYO FM、K-MIX

放送日時:毎週土曜11:30~11:55(TOKYO FM)、毎週日曜9:00~9:25(K-MIX)

パーソナリティ:ふかわりょう、村田睦

番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/maru/