地元の地名が難しくて読めない？「ケンタッキーフライドチキン」はどう略す？ 大阪出身・INI尾崎匠海、後藤威尊、佐野雄大の関西トーク

グローバルボーイズグループ・INIがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「From INI(フロイニ)」。毎週金曜・深夜1時からの2時間、INIの“今”をダイレクトに届けます。1月5日(金)の放送では、大阪出身メンバーの尾崎匠海と後藤威尊、佐野雄大が関西弁のマニアックなトークで盛り上がりました。INIは、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から誕生し、2021年11月にデビューした11人組です。2024年2月14日(水)に、2ndアルバム『MATCH UP』をリリース。2023年12月に、アリーナツアー「2023 INI 2ND ARENA LIVE TOUR [READY TO POP!]」が一旦終了。2月24日(土)、25日(日)には、京セラドーム大阪で「INI 2ND ARENA LIVE TOUR [READY TO POP!] IN KYOCERA DOME OSAKA」が開催されます。尾崎匠海、後藤威尊、佐野雄大は、番組前半の25時台に登場。近況トークとして、先日終了したツアーについて話していたところ、今回のトークにつながりました。尾崎:近況としては……去年、アリーナツアーを完走しました! 2月にドームが控えています!後藤:7都市15公演な、ほんまにあっという間やったわ。佐野:むっちゃ早かった。後藤:あの……(今回は)せっかくの3人なんやから、関西弁で話さん?尾崎:今、思いっきり話してるやん!佐野:……なんでやねん!後藤:こいつ、エセやな(笑)。尾崎:もう関西弁になってるから、あんまり意識せえへんほうがいいって!佐野・後藤:(笑)。尾崎:ツアーの話をしてたけど……。佐野:せやかてツアーの……。尾崎:“せやかて”なんて言わんねん!佐野:ツアーで、(藤牧)京介の(ご当地)クイズコーナーがあったやんか? 大阪のときに地名が答えられへんくって、ライブに来とった親に怒られたもん。「あれが読めへんのは、大阪人として悲しい!」って。めっちゃムズかったよな!?後藤:“私市(きさいち)”な。尾崎:めっちゃムズい!佐野:自分が通る地域のやつやったらわかるんやけど、そこを外れると意外と知らんとこがめっちゃ多いんやなって。尾崎:そういうこともありましたね(笑)。“大阪クイズ”なんかある?佐野:これは? 大阪っていろいろ略すやんか。USJは“ユニバ”、マクドナルドは“マクド”って言うやんか、ケンタッキーフライドチキンは何て言うでしょう? 俺も言います!後藤:2人で、「せーの」で答えてみる?尾崎「ケンタッキーフライドチキン」後藤「KFC」佐野:あ~……明日から、2人の出身は東京ということで!尾崎:えー! 違うの!? 答えは?佐野:一番多いのは……「ケンチキ」でした!尾崎:ケンチキ!?佐野:俺もガチでケンチキ。後藤:ほんま?佐野:ガチガチガチ! マジで! 少数派で“KF”と“ケンフラ”もいるらしいけど、圧倒的に“ケンチキ”が多いらしいです。これ、東京の人は何て言ってたっけな?後藤:(スタッフからの耳打ちで)ケンタ?佐野:“ケンタ”らしいです。今、東京のスタッフさんから教えてもらいました。後藤:俺の「KFC」はグローバル過ぎたわ(笑)。尾崎:俺はシンプルにミスったな(笑)。佐野:裏をかき過ぎたな(笑)。番組後半の26時台は、木村柾哉、許豊凡(シュウ・フェンファン)、池﨑理人の3人が登場しました。この放送の「聴き逃し配信」は、TOKYO FMの音声サービス「AuDee(オーディ)」でも聴くことができます。<番組概要>番組名:From INI放送日時:毎週金曜25:00~27:00パーソナリティ:INI番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/59121