中日は17日、2月1日から行われる春季キャンプメンバーの振り分けを発表した。
新加入の梅野雄吾、中田翔、中島宏之、山本泰寛、上林誠知、アレックス・ディカーソン、新人の加藤竜馬、津田啓史、辻本倫太郎らが一軍スタート。高橋周平、石川昂弥、龍空、大島洋平などはファームでキャンプ初日を迎える。
▼ 一軍
【投手】
7 根尾昂
11 小笠原慎之介
12 田島慎二
13 橋本侑樹
17 柳裕也
18 梅津晃大
19 髙橋宏斗
20 涌井秀章
22 大野雄大
31 仲地礼亜
41 勝野昌慶
46 梅野雄吾
50 清水達也
54 藤嶋健人
59 齋藤綱記
90 松山晋也
91 ウンベルト・メヒア
92 ライデル・マルティネス
93 マイケル・フェリス
96 加藤竜馬
206 松木平優太
【捕手】
35 木下拓哉
39 宇佐見真吾
49 加藤匠馬
58 石橋康太
【内野手】
5 村松開人
6 中田翔
9 中島宏之
27 津田啓史
29 辻本倫太郎
32 石垣雅海
60 山本泰寛
66 ダヤン・ビシエド
68 福永裕基
99 オルランド・カリステ
【外野手】
1 岡林勇希
4 鵜飼航丞
30 三好大倫
42 ブライト健太
51 上林誠知
55 細川成也
94 アレックス・ディカーソン
▼ 二軍
【投手】
14 草加勝
24 福谷浩司
26 石森大誠
28 森博人
33 祖父江大輔
34 福敬登
36 福田幸之介
38 松葉貴大
47 砂田毅樹
48 土生翔太
64 福島章太
67 上田洸太朗
201 竹内龍臣
202 フランク・アルバレス
203 岩嵜翔
204 加藤翼
205 垣越建伸
208 石川翔
210 岡田俊哉
212 野中天翔
213 森山暁生
214 近藤廉
216 菊田翔友
【捕手】
43 味谷大誠
57 山浅龍之介
215 日渡騰輝
【内野手】
2 田中幹也
3 高橋周平
25 石川昂弥
45 龍空
97 樋口正修
207 星野真生
218 川上理偉
219 クリスチャン・ロドリゲス
【外野手】
8 大島洋平
37 濱将乃介
44 川越誠司
52 加藤翔平
53 後藤駿太
209 福元悠真
211 板山祐太郎
217 尾田剛樹
220 カルロス・モニエル