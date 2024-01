FAカップ3回戦・再試合が16日に行われた。

三好康児が所属するバーミンガム(2部)はハル・シティ(2部)と対戦。6日に行われた一戦を1-1の引き分けで終えた両者の対決は、12分にハル・シティが先制したものの、63分に三好が途中出場を果たすと、66分にはジェイ・スタンスフィールドのゴールで追いつくことに成功。さらに、90+3分には三好が劇的な勝ち越しゴールを奪い、2-1で逆転勝利を収めたバーミンガムが4回戦進出を果たしている。

敵地でブリストル・シティ(2部)と対戦したウェストハムは、3分にミスから先制点を許すと、51分にはサイード・ベンラーマが一発退場となったことも影響し、追いつくことができず、0-1で敗れた。また、プレミアリーグ勢同士の対決となったウルヴァーハンプトンとブレントフォードの一戦は延長戦の末に3-2でウルヴァーハンプトンが勝利を収めている。

3回戦・再試合の結果は以下の通り。なお、4回戦は今月25〜29日にかけて行われる。

▼16日開催

イーストリー(5部) 1-3 ニューポート・カウンティ(4部)

ブリストル・シティ(2部) 1-0 ウェストハム(1部)

ボルトン(3部) 2-1 ルートン・タウン(1部)

バーミンガム(2部) 2-1 ハル・シティ(2部)

ウルヴァーハンプトン(1部) 3-2 ブレントフォード(1部)

▼17日開催

ブリストル・ローヴァーズ(3部) vs ノリッジ(2部)

エヴァートン(1部) vs クリスタル・パレス(1部)

ブラックプール(3部) vs ノッティンガム・フォレスト(1部)