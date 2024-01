地震の影響も受けながら…共通テストに挑んだ石川県の高校3年生 その結果は？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月15日(月)は、『共通テスト結果報告会』と題して放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、13日(土)、14日(日)に行われた大学入学共通テストに挑んだ高3リスナーと電話をつなぎ、その出来具合を聞きました。被災地でもある石川県在住の女性リスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:石川県ということだけど、地震は大丈夫だったか?リスナー:私の家は大丈夫でした。こもり校長:テストに影響はあった?リスナー:電車が止まっていたり本数が少なくなったりしているので、いつもの電車に乗れなかったりはしました。COCO教頭:新年を迎えてから、テスト当日までの勉強はどうだった?リスナー:地震がいつ来るかわからないので、不安で……。勉強は身が入らなかったけど、学校からもらったやつ(模試)だけはちゃんとやろうと思って、やってました。こもり校長:勉強は途切れずにできたんだね?リスナー:はい。こもり校長:でも、メンタル的には「やるぞ!」とはならなかったんじゃない?リスナー:そうですね。こもり校長:切れそうな糸を結び続けながら本番を迎えたと思うけど、共通テストはどうだった?リスナー:周りのメンバーも一緒でいつもの感じだったんですけど、共通テストというだけで緊張してしまって。自分の力を出せなかったような感じがして、落ち込んでいました。こもり校長:そうか~、緊張はするよな。自己採点はどうだったの?リスナー:過去最高点で、110点ぐらい更新しました。COCO教頭:ええっ! すげーやん!こもり校長:自己ベストから110点更新したんだよね? すごくない!?COCO教頭:緊張してたのに、結果を出したんだね。こもり校長:その状態で、第一志望校はどんな感じ?リスナー:安全圏に入っていると思います。校長・教頭:すごいな!(拍手)こもり校長:よく頑張ったね!COCO教頭:大変な環境だったと思うけど、出し切れたね。リスナー:はい。こもり校長:2次試験があると思うけど、そこに向けてはどう?リスナー:さっきも勉強してたんですけど、頑張ろう! と思っています。COCO教頭:途切れずに頑張っているね。こもり校長:今の夢とか先の目標はあるの?リスナー:地震があって大変な環境にいる人たちを支えられるように、ボランティアとかもしていきたいなと思っています。こもり校長:そうか……! そのポジティブなエネルギーを、周りの人にもプレゼントできるように! その輪を広げていこうね。リスナー:はい!こもり校長:2次試験もあるから油断できないけど、喜ぶところは喜んでね。締めるところは締めて、頑張っていこうな! 応援しているからな!リスナー:ありがとうございます!このほかには……・「目標は7割、あわよくば8割でしたが、自己採点では6割でした。東京藝術大学を目指していますが、諦めたほうがいいかな……」という18歳・「共通テストで過去最高点をとりました。今まではD判定だった第一志望に、挑戦できるかもしれないです」という18歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/