「ひとまず、お疲れさま！」10代リスナーが共通テストの結果報告＆TOEIC900点以上のCOCO教頭が英語を解いた感想

<番組概要>
番組名:SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)
放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55
番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/