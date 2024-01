INI髙塚大夢「すごい事実が発覚した！」番組で共演中のGENERATIONS小森隼に報告したいこと

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。1月15日(月)は、2024年最初の放送ということで新年のあいさつと、正月休みに知った、番組メインパーソナリティであるこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)に関する報告をおこないました。髙塚:もう1月も半ばで、今さら感はありますけど、新年1発目の挨拶をさせてもらいます。生徒(リスナー)のみなさん、明けましておめでとうございまーす! 今年もよろしくお願いします!INIは、新年1発目に『CDTVライブ!ライブ!年越しスペシャル!2023→2024』で曲を披露させていただきました! その後、少しお正月休みをいただいたんですけど、僕は実家に帰ってゆっくりしていました。そこで、すごい事実が発覚したんですよ!僕、姉がいるんですけど、SCHOOL OF LOCK! の話とかもしてたんです。そしたらうちの姉が、まさかのGENERATIONSさんのめちゃくちゃファンだったっていうことがあってですね! すごくびっくりしましたね。僕も嬉しかったです(笑)。でも、よく考えてみたら……僕、学生のときとかはそんなに姉と話すわけでもなかったんだけど、テレビでよくGENERATIONSさんを見てたなって思って。メンバーの名前とかを叫びながら、ワーキャーワーキャーしてたなって思い出して、すごく感慨深かったです。ちなみに、推しは佐野(玲於)さんとこもり校長らしいですよ! なので、すごく羨ましがられました(笑)。ということで……校長! 別にうちの姉と会うことはないと思うんですけれども……(笑)。こういう事実があったということを、報告させていただきます!このコーナーを聴いていたこもり校長は、「お姉さん! 明けましておめでとうございます! 大夢くんとは、ごはんに行こうか? という話もしております! 僕のどういうところが好きなのか、具体的に教えてもらえればと思いますので、ぜひ大夢くんにお伝えくだされば……!」と話していました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/