　オートメッセアソシエイションは1月11日、関西最大級のカー＆カスタマイズモーターショー「第27回 大阪オートメッセ2024」（会期：2月10日～12日、会場：インテックス大阪）において、開催するステージイベント「カスタマイズ アリーナ」の情報を発表した。




大阪オートメッセ2024 カスタマイズ アリーナ

　様々なアーティストが出演する特設ステージ「カスタマイズ アリーナ」は、関西人気FM、FM802と大阪オートメッセが毎年タッグを組んで行うライブイベント。豪華ゲストによるパフォーマンスが連日行われる。



　2月10日は、Re:name／Crystal Kay／HAN-KUNの3組、2月11日はAARON／Aile The Shota／Shuta Sueyoshiの3組、2月12日にはTHE FRANK VOX／有華／ベリーグッドマンの3組がそれぞれ出演。各日MCとしてFM802DJも登場する。



　なお、カスタマイズ アリーナは、大阪オートメッセのチケットで観覧可能。チケットは公式サイトにて販売中。


出演者一覧

2月10日 Re:name／Crystal Kay／HAN-KUN



大阪オートメッセ2024 カスタマイズ アリーナ Re:name
Re:name　＜15:00〜＞


大阪オートメッセ2024 カスタマイズ アリーナ Crystal Kay
Crystal Kay　＜16:00〜＞


大阪オートメッセ2024 カスタマイズ アリーナ HAN-KUN
HAN-KUN　＜17:00〜＞

2月11日 AARON／Aile The Shota／Shuta Sueyoshi



大阪オートメッセ2024 カスタマイズ アリーナ AARON
AARON　＜15:00〜＞


大阪オートメッセ2024 カスタマイズ アリーナ Aile The Shota
Aile The Shota　＜16:00〜＞


大阪オートメッセ2024 カスタマイズ アリーナ Shuta Sueyoshi
Shuta Sueyoshi　＜17:00〜＞

2月12日 THE FRANK VOX／有華／ベリーグッドマン



大阪オートメッセ2024 カスタマイズ アリーナ THE FRANK VOX
THE FRANK VOX　＜15:00〜＞


大阪オートメッセ2024 カスタマイズ アリーナ 有華
有華　＜16:00〜＞


大阪オートメッセ2024 カスタマイズ アリーナ ベリーグッドマン
ベリーグッドマン　＜17:00〜＞

開催概要


展示会名称：第27回 大阪オートメッセ2024
主催：オートメッセアソシエイション
開催日程：2024年2月10日(土)、11日(日・祝)、12日(月・振休)
開催時間：9:00〜18:00（初日9:00〜13:00はサイレントタイム）※サイレントタイムは音響機材によるPRを控えた時間帯
会場：インテックス大阪（大阪国際見本市会場）



第27回 大阪オートメッセ2024 公式HP：