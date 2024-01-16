オートメッセアソシエイションは1月11日、関西最大級のカー＆カスタマイズモーターショー「第27回 大阪オートメッセ2024」（会期：2月10日～12日、会場：インテックス大阪）において、開催するステージイベント「カスタマイズ アリーナ」の情報を発表した。
様々なアーティストが出演する特設ステージ「カスタマイズ アリーナ」は、関西人気FM、FM802と大阪オートメッセが毎年タッグを組んで行うライブイベント。豪華ゲストによるパフォーマンスが連日行われる。
2月10日は、Re:name／Crystal Kay／HAN-KUNの3組、2月11日はAARON／Aile The Shota／Shuta Sueyoshiの3組、2月12日にはTHE FRANK VOX／有華／ベリーグッドマンの3組がそれぞれ出演。各日MCとしてFM802DJも登場する。
なお、カスタマイズ アリーナは、大阪オートメッセのチケットで観覧可能。チケットは公式サイトにて販売中。
出演者一覧
2月10日 Re:name／Crystal Kay／HAN-KUN
2月11日 AARON／Aile The Shota／Shuta Sueyoshi
2月12日 THE FRANK VOX／有華／ベリーグッドマン
開催概要
展示会名称：第27回 大阪オートメッセ2024
主催：オートメッセアソシエイション
開催日程：2024年2月10日(土)、11日(日・祝)、12日(月・振休)
開催時間：9:00〜18:00（初日9:00〜13:00はサイレントタイム）※サイレントタイムは音響機材によるPRを控えた時間帯
会場：インテックス大阪（大阪国際見本市会場）
第27回 大阪オートメッセ2024 公式HP：