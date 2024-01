3月16、17日に東京・東京ガーデンシアターで行われるフジテレビ「めざましテレビ」のライブイベント「めざましテレビ30周年フェス in 東京」の出演アーティスト第1弾が発表された。

2024年4月に放送30周年を迎える「めざましテレビ」は現在、全国8カ所を回るライブツアー「めざましテレビ30周年フェス」を開催中。3月16、17日の東京公演は、このツアーのファイナル公演となる。

第1弾の出演アーティストとして、16日のライブにNovelbright、キタニタツヤ、BOYNEXTDOORが、17日のライブに森高千里、クリープハイプ、岡崎体育、M!LKが参加することがこのたび明らかに。7組のアーティストの意気込みコメントも合わせて発表された。出演者は今後も追加される。

森高千里 コメント

「めざましテレビ」放送30周年おめでとうございます! テーマソングのお話を頂き、皆さんに元気に1日を過ごして欲しいと思い『ララサンシャイン』の歌詞を書いた事を覚えています。私もこの曲を歌うと元気が出てきます! 「めざましテレビ」のライブは、2013年の日本武道館、2019年25周年の両国国技館や、「めざましクラシックス」にも参加させていただきました。30周年のライブも楽しみにしています。みなさん一緒に楽しみましょう!

クリープハイプ コメント

「めざましテレビ」放送30周年、おめでとうございます!! 「めざましテレビ」には大変お世話になっております。恩返しをすべく、我々なりの最高のライブをしたいと思います。最高の時間を共有しましょう!! 「めざましテレビ」がこれからもずっと続きますように

岡崎体育 コメント

めざましジャンケンタァーイム! アーユーレディィィイ!!? どうもー岡崎体育ですー!!! 30周年コングラッチュでございます!! まぁ僕は34歳なので僕のほうが4つ歳上ですけどね! だから何だというね! 話ですけども!! 「めざましライブ」盛り上げられるように頑張ります!!!

Novelbright コメント

「めざましテレビ」放送30周年おめでとうございます! Novelbrightとして初めて出演したテレビが「めざましテレビ」で、路上ライブの頃から注目していただいていたので、とてもご縁を感じております。「めざましどようび」のテーマソングにも起用していただき、ありがとうございました。初出演から4年経って「めざましライブ」へ出演することができてとてもうれしいです! これからもたくさん関わっていけるようにいいライブをお届けしますので、どうぞよろしくお願いいたします!

キタニタツヤ コメント

「めざましテレビ」には度々インタビューを受けさせていただいたり、めざましくんぬいぐるみが常にベッドに鎮座していたりと、日頃からお世話になっております。30周年という大きな節目に呼んでいただけて光栄ですのでしっかりいい演奏します!

M!LK コメント

30周年フェスの最後を飾る公演に参加する事が出来てとても嬉しく思います。めちゃくちゃ楽しみです! 様々なアーティストのファンのみなさまにもM!LKを少しでも知っていただけるように全力でパフォーマンスしますので、是非楽しみにしていてください!

BOYNEXTDOOR コメント

「めざましテレビ」30周年おめでとうございます! 僕たちの日本のテレビ初インタビューが「めざましテレビ」で、日本語の早口言葉に挑戦したりと、楽しかった思い出がたくさんあります。そんな「めざましテレビ」30周年を記念するイベントへの出演が決まってうれしく思います。僕たちならではの楽しいステージをお見せしますので、是非遊びにきてください! 会場でお会いしましょう

めざましテレビ30周年フェス in 東京

2024年3月16日(土)東京都 東京ガーデンシアター

<出演者>

Novelbright / キタニタツヤ / BOYNEXTDOOR / and more



2024年3月17日(日)東京都 東京ガーデンシアター

<出演者>

森高千里 / クリープハイプ / 岡崎体育 / M!LK / and more