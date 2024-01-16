鶴田謙二「Spirit of Wonder」を原作としたOVA5作品をBlu-ray化した「Spirit of Wonder Blu-ray BOX」の発売記念トークイベントと上映会が、3月2日16時より東京・ヒューマントラストシネマ渋谷にて開催決定。イベントには、鶴田、チャイナ役・日高のり子、ドラマCD「チャイナさんの逆襲」主演出を務めた庵野秀明らが登壇する。

上映されるのは「チャイナさんの憂鬱」「チャイナさんの盃」。チケットは本日1月16日から2月18日23時59分までチケットぴあにてプレリザーブ抽選を受け付け、当落の結果は2月19日18時頃に発表される。価格は全席指定税込2500円。また、抽選販売終了後に残席がある場合は、2月20日10時から3月1日16時まで一般販売が行われる。

「Spirit of Wonder Blu-ray BOX」は3月27日発売。「少年科學倶楽部」「チャイナさんの憂鬱」「チャイナさんの縮小」「チャイナさんの惑星」「チャイナさんの盃」が収録されるほか、鶴田描き下ろしイラストを使用した収納BOX、描き下ろしマンガなどが付属する。

「Spirit of Wonder Blu-ray BOX」発売記念トーク＆上映会

日時：2024年3月2日（土）16:00～

会場：東京都 ヒューマントラストシネマ渋谷

料金：2500円

出演：鶴田謙二、日高のり子、庵野秀明、杉山潔、氷川竜介（MC）

上映作品：「チャイナさんの憂鬱」「チャイナさんの盃」

「Spirit of Wonder」作品概要

スタッフ

原作：鶴田謙二（講談社刊 週刊モーニング/月刊アフタヌーン掲載）

アニメーション制作：亜細亜堂

「少年科學倶楽部」

監督・脚本・絵コンテ・演出：安濃高志

キャラクターデザイン・作画監督：柳田義明

場面設計：関根昌之

メカ設定：児山昌弘

色彩設定：すずきたかこ

美術監督：吉原俊一郎

撮影監督：松澤浩之

編集：坂本雅紀

音響監督：三間雅文、柏倉ツトム

音楽：松尾早人

「チャイナさんの憂鬱」

監督・絵コンテ：本郷みつる

脚本：島田満

キャラクターデザイン・作画監督：柳田義明

設定：西村博之、海谷敏久

美術監督：小倉宏昌

撮影監督：斎藤秋男

録音監督：大熊昭

編集：布施由美子

色彩設計：一ノ瀬美代子

音楽：田中公平

「チャイナさんの縮小」「チャイナさんの惑星」「チャイナさんの盃」

監督・脚本・絵コンテ・キャラクターデザイン：藤森雅也

メカ設定：楠部工、柴田外郎

演出：根岸宏樹、藤森雅也

作画監督：関根昌之、藤森雅也

美術監督：吉原俊一郎

撮影監督：松澤浩之

編集：坂本雅紀

音響監督：三間雅文、柏倉ツトム、大熊昭

音楽：松尾早人

キャスト

「少年科學倶楽部」

ウィンディ：柚木涼香

ジャック：鈴村健一

ゴードン：土師孝也

クーパー：広瀬正志

シェパード：岡和男

「チャイナさんの憂鬱」「チャイナさんの縮小」「チャイナさんの惑星」「チャイナさんの盃」

チャイナ：日高のり子

ジム：柴本浩行

ブレッケンリッジ：羽佐間道夫

リリィ：渕崎ゆり子

※日高のり子の高ははしご高が正式表記。

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