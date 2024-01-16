ラジコンマガジン協力のRCドリフトイベント「全国王座決定戦」2月3日開催！

「全国王座決定戦」は全国のRCドリフト使いたちが”王座”をかけて競い合うイベント。2023年中に全国各地で「予選会」を行い、そこで上位入賞した選手たちによる「地方王座決定戦」が全国7カ所で開催された。

そして2024年2月3日、同イベントを締めくくる最終戦がイオンモール幕張新都心にて開催される。地方戦で上位に入ったエキスパートたちが集結し、最強の座がついに決定するのだ！

開催日時：2024年2月3日（土）

会場：イオンモール幕張新都心（千葉県千葉市美浜区豊砂1-1）

グランドモール1階 グランドコート

また、2月2日（金）～4日（日）の期間中は、同イベント会場にて、実車ドリフトカー GRカローラ（WRCチャンピオン カッレ・ロバンペラ選手 使用マシン）の展示、RCドリフトの無料体験走行など、一般参加者も楽しめるイベントが多数用意されている。

特に4日（日）は3Fイオンホールにて約20社が出展するミニホビーショーや、団体走行会なども行われる予定。ドリフトファンはもちろん、ラジコンが気になる人は見逃せないイベントだ。

【オフィシャルパートナー】

ソフトバンク・AEON・GR・TMS・CUSCO・Link・RAYS・Hot Wheels・SHIFT・Reve D

【メディアパートナー】

MRC (Youtube Live)・ラジコンマガジン

【RCパートナー】

「出展スポンサーメーカー」Addiction・Curiosity・ETO works・FUTABA・Hitec・HRC・KYOSHO・LAB・Metal Garage・OUTCLIP・OVERDOSE・Pandora RC・RC926・RD-ART・RCチャンプ・RushD・SANWA・Side-2・SHIBATA・Show up・SQUARE・TETSUJIN・TOPLINE・YOKOMO

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