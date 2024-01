Da-iCE、10周年イヤーの幕開けを1万2000人と飾ったメモリアルな武道館公演

メジャーデビュー10周年を迎えるDa-iCEが、1月15日に約7年ぶりに日本武道館公演『Da-iCE 10th Anniversary LIVE』を行なった。同公演ではインディーズ時代の楽曲からメジャーデビュー当初の楽曲、最新曲まで、まさに10周年イヤーの幕開けにふさわしいセットリストを披露。会場の約1万2000人とオンライン視聴者を熱狂させた。オフィシャルレポートを掲載する。

【画像】Da-iCE、武道館公演のライブ写真(全10枚)

オープニングSEが終わると、「It's not over」で全員同じ衣装に身を包んだメンバーが登場。花村想太が「行くぞ、武道館!」とシャウトすると、会場は一気に熱を帯びていく。

続けて「エビバディ」と「ハッシュハッシュ」のMush upや「SHOUT IT OUT」、「WATCH OUT」とノンストップでパフォーマンス。さらに「FIGHT BACK」、「Flash Back」、「Step Back!」、「BACK TO BACK」、「I got your back」、「I'll be back」を連続で披露する「BACKメドレー」では、工藤大輝・岩岡徹・大野雄大、花村・和田颯に分かれてパフォーマンスをする場面も。続けて「Kartell」で観客をクラップさせて、オープニングパートを一気に駆け抜けた。

MCでは工藤が本公演で披露する楽曲は、「Da-iCEのライブ史上最多」であると宣言。その言葉通り、トークもコンパクトに「BET」、「FAKE ME FAKE ME OUT」、「Bubble Love」とスタイリッシュなダンスナンバーを次々と披露していった。5周年イヤー時にリリースされた「TOKYO MERRY GO ROUND」で会場を沸かせると、ここで「今日は長いですから、皆さん水を飲みましょう」と水飲みタイムへ。大野がおもむろにウイスキーを飲むという、お決まりの曲振りを経て「ハイボールブギ」がスタートする。エンターテインメント性溢れるパフォーマンスで観客を楽しませると「SWITCH」、「ナイモノネダリ」へ。さらに会場を盛り上げたかと思いきや、「I still love you」、「恋ごころ」などを披露するバラードパートでは大野と花村が至極の歌声を響かせ、ペンライトを振るのを忘れるほど観客を魅了していった。

ここで「今年は色んなところに行って、皆さんに会いに行きたいと思います」という曲振りで「HELLO」、そして「BILLION DREAMS」、「what you say」、「LOST LOVE」と懐かしのナンバーが続いていく。さらに、代表曲の一つでもある「CITRUS」が飛び出し、5人が織りなす渾身のパフォーマンスに多くの観客が釘付けになっていた。大野が「これからも感謝の気持ちを忘れずに活動を続けられたら」と語ったMCを経てスタートした「TOKI」では会場中のペンライトが揺れ、「この曲のせい-5Voice & acoustic ver.-」では5人全員が優しい歌声を武道館に響かせていた。

10周年イヤーに気合いを入れるために、「アース、エイシャ、エイシャ!」という掛け声で会場全員でDa-iCE流の円陣を組むと、ラストスパートへ。「DREAMIN' ON」、「Clap and Clap」、「スターマイン」と観客と遊びながら、一気に駆け抜けていく。「みんなの背中を押せるような曲です」という曲振りで始まったラストナンバーは、「ダンデライオン」。暖かな雰囲気に包まれながら、メンバーはステージを後にした。

アンコールで飛び出したのはタオル回しの定番曲「パラダイブ」、そして「Live goes on」。さらにファンが「Melody」を歌い、10周年を祝うというサプライズも飛び出す。最後は、この公演でパフォーマンスするために急遽振り入れをした、2月14日に配信リリースされる新曲「A2Z」を初披露。メンバーがステージを去っても鳴り止まない拍手に包まれながら、メモリアルな武道館公演は大円団を迎えた。

「Da-iCE 10th Anniversary LIVE」

2024年1月15日(月)日本武道館公演

セットリスト

1. Its not over

2. エビバディ&ハッシュ ハッシュ

3. SHOUT IT OUT

4. WATCH OUT

5. ”BACK” medley

- FIGHT BACK

- Flash Back (TAIKI・TORU・YUDAI)

- Step Back! (SOTA・HAYATE)

- BACK TO BACK

- I got your back

- I'll be back

6. Kartell

7. BET

8. FAKE ME FAKE ME OUT

9. Bubble Love

10. TOKYO MERRY GO ROUND

11. ハイボールブギ

12. SWITCH

13. ナイモノネダリ

14. I still love you

15. もう一度だけ

16. 恋ごころ

17. REASON

18. HELLO

19. BILLION DREAMS

20. what you say

21. LOST LOVE

22. CITRUS

23. TOKI

24. 君色

25. わるぐち

26. この曲のせい - 5Voice & acoustic ver.

27. DREAMIN' ON

28. Clap and Clap

29. スターマイン

30. ダンデライオン

-アンコール-

en01. パラダイブ

en02. Live goes on

-ダブルアンコール-

W.en01. A2Z

「Da-iCE 10th Anniversary LIVE」SETLIST PLAYLIST

https://Da-iCE.lnk.to/20240115_SETLIST

<ツアー情報>

アリーナツアー「Da-iCE 10th Anniversary Arena Tour 2024 -MUSi-aM-」

2024年11月23日(土)【大阪】Asue アリーナ大阪 16:00/17:00

2024年11月24日(日)【大阪】Asue アリーナ大阪 14:00/15:00

2024年12月7日(土)【東京】国立代々木競技場 第一体育館 16:00/17:00

2024年12月8日(日)【東京】国立代々木競技場 第一体育館 14:00/15:00

https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1113704

<リリース情報>

Da-iCE

「A2Z」

2024年2月14日(水)配信リリース

Da-iCE Official HP:https://da-ice.jp