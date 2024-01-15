「ツタロック2024」第三弾で緑黄色社会、PEOPLE 1、神サイら5組決定

2024年3月23日（土）、24日（日）に幕張メッセ国際展示場にて2DAYS開催される「Vポイント presents ツタロックフェス2024」の第三弾出演者が発表された。
今回、第3弾として発表された出演アーティストは、神はサイコロを振らない、緑黄色社会、トンボコープ、PEOPLE 1、Laura day romanceの5組。
なお、イープラス2次プレオーダーも開始された。
＜ライブ情報＞
Vポイント presents ツタロックフェス2024
2024年3月23日（土）24日（日）幕張メッセ国際展示場9・10・11ホール
主催：CCCミュージックラボ（株）/ライブマスターズ（株）
企画：CCCミュージックラボ（株）
制作：ライブマスターズ（株）
運営：（株）ディスクガレージ
特別協賛：CCCMKホールディングス株式会社
チケット価格
1DAYS券各日：11800円（税込）
2DAYS券：22000円（税込）
早期割引2DAYSチケット：19960円（税込）
問い合わせ info@livemasters.jp
『ツタロックフェス 2024』オフィシャルHP：https://cccmusiclab.com/tsutarock2024
出演アーティスト：
3月23日(土) DAY1
神はサイコロを振らない / ケプラ / Conton Candy / SKY-HI / This is LAST / TETORA / トンボコープ /
NEE / Vaundy / フレデリック / マルシィ / moon drop / yutori / reGretGirl / 緑黄色社会
…and more!!
3月24日(日) DAY2
ammo / アルステイク / THE ORAL CIGARETTES / クジラ夜の街 / クリープハイプ / Cody・Lee(李) ねぐせ。 /
ハルカミライ / PEOPLE 1 / 04 Limited Sazabys / FOMARE / PEDRO / bokula. / Laura day romance / WurtS
…and more!!。
イープラス2次プレオーダー
1月15日（月）18時～1月21日（日）23時59分