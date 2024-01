宇多田ヒカルのベストアルバム「SCIENCE FICTION」の発売日が4月10日に決定した。

本作にはフジテレビ系で放送中の月9ドラマ「君が心をくれたから」主題歌「何色でもない花」や代表曲「Addicted To You」「traveling」「光」の新録バージョンなど計26曲を収録予定。既発曲のほか新曲(タイトル未定)や、ボーナストラックとして「Somewhere Near Marseilles ―マルセイユ辺りー」のアルバムエディットも収められる。

また宇多田の約6年ぶりとなる全国ツアー「SCIENCE FICTION TOUR 2024」の全日程も発表された。ツアーは7月13、14日の福岡・マリンメッセ福岡を皮切りに8月31日、9月1日の神奈川・Kアリーナ横浜まで計14公演。なおベスト盤にはツアーチケットの特別抽選に申し込めるシリアルナンバーが封入される。またツアーオフィシャルアプリ「Hikaru Utada Tour Official」もローンチした。ツアーチケットはアプリからエントリーする抽選販売形式となる。

宇多田ヒカル「SCIENCE FICTION」収録予定曲

・何色でもない花

・新曲(タイトル未定)

・Addicted To You(Re-Recording)

・traveling(Re-Recording)

・光(Re-Recording)

・Automatic(2024 Mix)

・Beautiful World(2024 Mix)

・Can You Keep A Secret?(2024 Mix)

・COLORS(2024 Mix)

・First Love(2022 Mix)

・Flavor Of Life -Ballad Version-(2024 Mix)

・Goodbye Happiness(2024 Mix)

・Letters(2024 Mix)

・Prisoner Of Love(2024 Mix)

・SAKURAドロップス(2024 Mix)

・あなた

・君に夢中

・Gold ~また逢う日まで~

・Time

・二時間だけのバカンス featuring 椎名林檎

・初恋

・BADモード

・花束を君に

・道

・One Last Kiss

・Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り-(Sci-Fi Edit)※Bonus Track

HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024

2024年7月13日(土)福岡県 マリンメッセ福岡

2024年7月14日(日)福岡県 マリンメッセ福岡

2024年7月19日(金)愛知県 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

2024年7月20日(土)愛知県 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

2024年7月24日(水)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

2024年7月25日(木)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

2024年7月30日(火)宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

2024年7月31日(水)宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

2024年8月3日(土)東京都 国立代々木競技場第一体育館

2024年8月4日(日)東京都 国立代々木競技場第一体育館

2024年8月27日(火)大阪府 大阪城ホール

2024年8月28日(水)大阪府 大阪城ホール

2024年8月31日(土)神奈川県 Kアリーナ横浜

2024年9月1日(日)神奈川県 Kアリーナ横浜