鬼束ちひろが東芝EMI在籍時にリリースした「インソムニア」「This Armor」「Sugar High」のオリジナルアルバム3タイトルのリマスター音源がCD化されることが決定。3月27日にBOXセットでリリースされる。

BOXセットは通常盤と完全生産限定盤の2形態。通常盤はデビューのきっかけとなった初オーディション時に録音された生歌唱音源や未発表のカバー音源、そしてアルバムに未収録だった楽曲など全16曲のスペシャルトラック集を加えたトータル4枚組で、完全生産限定盤には通常盤の4枚に加えて2003年1月にNHK総合で放送された「アーティスト・ドキュメント『神が舞い降りる瞬間~鬼束ちひろ・22歳の素顔~』」の映像を収めたDVD、大ヒットシングル「月光」の誕生につながる弾き語りデモ音源を収めた“奇跡のカセット”が同包される。

BOXのタイトル「UN AMNESIAC GIRL ~First Code(2000 - 2003)~」は、鬼束本人が命名。19歳でデビューした彼女の初期の4年間を音源と映像で余すところなく振り返ることができる作品となっている。

鬼束ちひろ「UN AMNESIAC GIRL ~First Code(2000 - 2003)~」収録内容

DISC 1【インソムニア】Remastered 2023 CD

01. 月光

02. イノセンス

03. BACK DOOR(album version)

04. edge

05. We can go

06. call

07. シャイン(album version)

08. Cage

09. 螺旋

10. 眩暈

11. 月光(album version)

DISC 2【This Armor】Remastered 2023 CD

01. ROLLIN'

02. 茨の海

03. シャドウ

04. everything, in my hands

05. Our Song

06. 流星群

07. LITTLE BEAT RIFLE(album ver.)

08. Arrow of Pain

09. infection

10. CROW

DISC 3【Sugar High】Remastered 2023 CD

01. NOT YOUR GOD

02. 声

03. Rebel Luck

04. Tiger in my Love

05. Castle・imitation(album version)

06. 漂流の羽根

07. 砂の盾

08. King of Solitude

09. BORDERLINE

DISC 4【スペシャル・トラック集】

01. Who Will Save Your Soul[Live@Virgin Tokyo Audition in 1998](未発表音源)

02. BACK DOOR

03. Beautiful Fighter

04. LITTLE BEAT RIFLE

05. 嵐が丘

06. ダイニングチキン

07. Fly to me

08. Sign

09. Ash on this road

10. Castlle・imitation

11. 私とワルツを

12. いい日旅立ち・西へ

13. 青春の影 (未発表音源)

14. 守ってあげたい

15. 月光(from ULTIMATE CRASH '02 LIVE AT BUDOKAN)

16. Foolish Game[Live@弾き語り](未発表音源)

DISC 5(完全生産限定盤のみ)

「アーティスト・ドキュメント『神が舞い降りる瞬間~鬼束ちひろ・22歳の素顔~』」

カセットテープ(完全生産限定盤のみ)

SIDE A

01. GOD'S CHILD(“月光” 1st demo)

02. Infection(1st demo)

SIDE B

01. Cage(1st demo)