新世代ラッパー#KTちゃん、バーチャルシンガー花譜とのコラボ曲リリース

新世代ラッパー#KTちゃんが14日、代々木第一体育館にて行われた話題のバーチャルシンガー花譜の4th ONE-MAN LIVE「怪歌」にゲスト出演。当日、2人のコラボが発表された。

昨年の番組共演がきっかけで同世代（#KTちゃん19歳、花譜20歳）ということもあり意気投合した2人。新曲「BEKI feat. 花譜 (Prod.peko)」は、梅田サイファーのpekoがプロデュース/トラックメイクを担当。今回の楽曲は同世代の2人が、なかなか振り向いてくれない男子について語り合う恋愛ソング。花譜は初めてラップに挑戦している。4月27日には、主催ライブ「ぱにゃぱにゃ」も控えており、2024年も#KTちゃんの勢いは止まらない！

#KTちゃんコメント

「初めて恋愛系の曲をリリースします。pekoさんからイケイケのbeatが届いたので最高でしたし、花譜ちゃんとは同世代なのもあって、ノリノリで制作できました！

ラップだからこそ出せる今どき女子の強気なバイブスを感じてもらいたいです。」

●2024.2.28.fri DIGITAL SINGLE

BEKI feat. 花譜 (Prod. peko)

●2024.4.27.sat #KTちゃん 主催ライブイベント

ぱにゃぱにゃ @渋谷Spotify O-nest

プレオーダー受付中

2024/1/14（日）12:00〜2024/1/24（水)）23:59

https://eplus.jp/kt-chan/

■#KTちゃんプロフィール

横浜出身。ラッパー/アーティスト。

2022年 高校生RAP選手権に出場し、「KT劇場」と言われる独特のラップスタイルで一気に注目を集め、その年のMCBATTLE新人賞を獲得。出演するYouTubeの再生回数は軒並み100万回再生を超え、23年3月には史上最速で両国国技館の舞台でのMC BATTLEを経験。同月アーティストとしてストリーミングデビュー。2023年MCBATTLE YouTube再生回数1位を獲得。先日発表された「Yahoo!検索大賞2023ネクストブレイク人物」に選出されるなど勢いは止まらない。

■花譜プロフィール

バーチャルシンガー。2018年、当時14歳にしてデビューし、素顔を明かさずに3Dモデリングされたアバターを使って活動を開始。多様な表現が生まれ続ける領域の中でも、唯一無二の歌声と世界観を持つアーティスト像を確立する。コラボ企画「組曲」での様々なコラボレーションが話題となり、現在YouTube総再生回数は2億回を超え、国内外に熱狂的なファンコミュニティを持つ。2022年8月には日本武道館でのワンマンライブ「不可解参(狂)」を成功させ、

2024年1月14日代々木第一体育館で第2章の幕開けともいえる4th ONE-MAN LIVE「怪歌」開催。次世代のアーティスト活動のスタンダードとしてバーチャルとリアルの垣根を越えるべく奮闘中。

■#KTちゃんSNS

【Official HP】https://ktchan.yokohama

【YouTube】https://www.youtube.com/@kt_disritakunai

【X】https://twitter.com/kt_disritakunai

【Instagram】https://www.instagram.com/kt_disritakunai

【TikTok】https://www.tiktok.com/@kt_disritakunai

■花譜 SNS

【Official HP】https://kamitsubaki.jp/artist/kaf/

【YouTube】https://www.youtube.com/channel/UCQ1U65-CQdIoZ2_NA4Z4F7A

【X】

https://twitter.com/virtual_kaf?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

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