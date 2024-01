SEVENTEEN・DINO ダンスや歌は好きだけど「絵には恐怖心が…！」メンバーで絵が上手なのは？

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのDINO(ディノ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。1月11日(木)の放送では、リスナーから届いた「2択の質問」に回答しました。そのなかから、2問紹介します。DINO:う~ん……決めました! 「絵が上手」!実は僕は絵が苦手です。なので、「絵が上手」って言われたらすごく嬉しいと思います。子どものときも、学校で夏休みの宿題とかで絵の宿題が出ると、そのときだけ絵を描いたんですけど、それ以外は絵を描いたことがないと思います。僕がちょっと絵に対する恐怖心っていうのがあって……。ダンスとか歌で表現するのは好きなんですけれども、絵で何か表現するっていうのは、ちょっと僕はぎこちない気がします。SEVENTEEN先生たちの中では、HOSHI先生やSEUNGKWAN先生、THE 8先生、MINGYU先生はとても絵が上手ですよ。DINO:24時間……決めました! 「外」です!理由は……本当に24時間外にいなくちゃいけないと思ったら、とても大変だと思うんです。僕は、家にいるときが一番リラックスした感じになれるので……家だと楽しく過ごせるんです。例えば、ドラマや映画を一気見したりとか。そうすると1週間がすぐに過ぎちゃうんです。料理をして食べるとか……僕は、家でたまにダンスもします(笑)。歌も歌うし。そうやって過ごすのも楽しいので、僕は家にいるときが十分楽しめると思います。SEVENTEENのDINOは、毎月2週目の月曜から木曜に出演します。次回は、2月12日(月)から2月15日(木)です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/