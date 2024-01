「1人暮らしを始めて悩みが増えた」10代の相談にキタニタツヤが選曲“「旅にでも出よっか」でリフレッシュを”

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが登場し、リスナーの相談にアドバイスと背中を押す1曲を届けています。1月のマンスリーアーティストは、シンガーソングライターのキタニタツヤさんです。1月10日(水)の放送では、「1人暮らしを始めて悩みが増えた」という18歳の相談に回答しました。キタニ先生こんにちは!私は先日、エンタメの世界で生きるという夢を叶えるために、北海道から東京へ上京してきました。ですが初めての1人暮らしということもあり、考えごとや悩みが以前より増えよくお散歩などをして心のリフレッシュをしています。そんなときに聴く、キタニ先生にとって見慣れない道を歩くときや不安定な心が落ち着くようなおすすめの楽曲はありますか? よろしくお願いします!“東京に上京してきました、そして新しい不慣れな生活”っていうことなんですけど……「旅にでも出よっか」は、いろんな日常を離れることをテーマにしている歌なんです。それを“旅”って言ってるんですけど……。例えば、上京しても自分の体の中に残ってる日常って、たぶん北海道にいたときの日常じゃないですか。そこから離れた状態がずっと続いてフワフワしていると思うんで、この曲がそういう心情にカッチリハマってくれるんじゃないかな? と思っております。お散歩とかって“心のリフレッシュ”って言いますけど、それもやっぱり日常を少し離れる行為だと思ってて……。それが、その心に対して及ぼす影響ってデカいな〜、って僕は常々思っているからこそ、この曲を書きました……っていうことを思いながら、ちょっと聴いてみてほしいです。今回の選曲「旅にでも出よっか」は、1月10日(水)リリースのニューアルバム『ROUNDABOUT』に収録されています。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/