「1015億円あったら何を買う？」Saucy Dog石原慎也の“バンドマンに優しい”使い道とは

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。1月10日(水)の放送では、大谷翔平選手の移籍金額の話題をきっかけに、「1015億円」の使い道を考えてみました。石原先生こんばんは! 大谷翔平選手の破格の年俸、10年で1015億円というお金に実感がわかないです! 1015億があったら何に使うかを友達に聞いてみたところ、「全部宝くじに回す」とのことでした。石原先生は、どんなふうに使いますか?石原:1015億円あったら……日本中のアリーナを買います! そして、僕が「出ていいよ」と言ったアーティストしか出れません(笑)。で、「もし出たいんだったら、僕とライブをしましょう!」という感じの売り方をするでしょうね……最悪だな(笑)。汚ねえ大人が……!でも、マジで言うと……土地を買うかも。どんぐらいの大きさが買えるのか全然わからないんですけど。まあ世田谷区とかね、目黒区あたりを買うでしょうな~(笑)。で、理事会長とかになって「バンドマンは安く住め」とか言うんでしょうね(笑)。そんな夢みたいな話、あったらいいですね~!