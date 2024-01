乃木坂46賀喜遥香「“そっくりさん”になってしまいました…！」『芸能人格付けチェック！』エピソード

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。1月11日(木)の放送ではリスナーのメッセージを取り上げ、1月7日(日)に放送された「芸能人格付けチェック! 2024お正月スペシャル」(ABCテレビ・テレビ朝日系)でのエピソードを紹介しました。「芸能人格付けチェック!」観ました! かっきーのアワアワ感も楽しみつつ、しっかりクイズも当てていたので、「やっぱり決めるときは決めますねえ~」と思いました。収録の裏話等々あったら教えてください!賀喜:そうなんです! 乃木坂46からは、私と井上和ちゃんと、先輩の梅澤美波さんと与田祐希さんの4人で出演させていただきました。私は初めてでしたけど、乃木坂としては先輩が出ていらっしゃるのを観ていたので緊張するなと思って行ったんですけど……。共演のみなさんが本当に豪華な方々ばっかりで、ものすごく緊張しました。「しゃべるのどうしよう……」って感じだったんですけど、「でも一流芸能人でいたい!」「乃木坂の看板を背負って来ちゃっているから頑張ろう!」って思って、クイズも頑張りました! そしたら、結構当たってたみたい……(笑)。“楽器の音を当てる”とか“社交ダンスを踊っている人、一流はどの人でしょうか?”みたいなのとか……。(ダウンタウンの)浜田さんが作ったチャーハンは、(選択肢が)3つあったんですけど……街中華のチャーハンはわかったんですよ。ちゃんと街中華! っていう感じの味がしていたので。でも、あとの2つもどっちもめちゃくちゃおいしくて……!私は浜田さんのチャーハンがすごく好みだったから、「これかな?」って思ってやったらアカンでしたね。一番アカンやつを選んでいました(笑)。でも本当においしかったから、みなさんに食べてほしいですね! 浜田さんのは、「チャーハン屋さんが開けそう」って思っちゃったぐらいでした。でも、一番アカンを引いて外しちゃったりもしたので、乃木坂としては『そっくりさん』になってしまいました……(笑)。そっくりさんかぁ~、悔しいですね。また出させていただけるときがあったら……というか、出られるように頑張るんですけど。そのときは『一流芸能人』で帰りたいですね! リベンジする機会があったら、乃木坂46が一流芸能人にまたなれるように頑張りたいと思います!――ここで、乃木坂46「他人のそら似」オンエア賀喜:(オンエア後)“他人のそら似”に……“そっくりさん”になってしまったので、私は、今年1年間『賀喜遥香のそっくりさん』です(笑)。“そっくりさん”になっちゃったぁ……! 1年間、そら似でやっていかなきゃ(笑)。そんななかでも、頑張りたいと思います(笑)。あー! 悔しさが戻ってきちゃった! みなさんは、そっくりさんにならないように頑張ってください(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/