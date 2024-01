5月11、12日に大阪・万博記念公園 もみじ川芝生広場で開催される音楽フェス「ごぶごぶフェスティバル」のうち2日目に小室哲哉がH Jungle with tとして出演することが決定した。

「ごぶごぶフェスティバル」は、MBSラジオ「ごぶごぶラジオ」において、パーソナリティの浜田雅功(ダウンタウン)が発した「俺らでフェスやろうや」という何気ない言葉から企画されたフェス。浜田と小室は1995年にユニット・H Jungle with tを結成しており、デビューシングル「WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント~」はダブルミリオンを達成する大ヒットとなった。

そんなH Jungle with tがライブに出演するのは1995年に小室がオーガナイザーを務めたイベント「avex dance Matrix '95 TK DANCE CAMP」以来およそ29年ぶりとなる。なお1日目に浜田の相方となるゲストやチケット発売情報は、1月19日放送の「ごぶごぶラジオ」にて発表される。

ごぶごぶフェスティバル

2024年5月11日(土)大阪府 万博記念公園 もみじ川芝生広場

<出演者>

MC:浜田雅功

アーティスト:浜田雅功 / and more



2024年5月12日(日)大阪府 万博記念公園 もみじ川芝生広場

<出演者>

MC:浜田雅功

アーティスト:H Jungle with t / and more