3月13日にリリースされるKing & PrinceのライブBlu-ray / DVD「King & Prince LIVE TOUR 2023 ~ピース~」の詳細が明らかになった。

本作には昨年8月から12月まで行われたアリーナツアーより、10月の神奈川・Kアリーナ横浜公演の模様を収録。代表曲や2人体制で初めて発表したシングル曲「なにもの」、永瀬廉ソロ曲「きみいろ」、高橋海人ソロ曲「ワレワレハコイビトドウシダ」などが収められる。

商品仕様は初回限定盤と通常盤の2形態。初回限定盤の特典映像は約215分で、キンプリの2人がまったりとライブ映像を鑑賞しながら裏側を語り合うビジュアルコメンタリーのほか、MCダイジェスト、パフォーマンス映像などが収められる。さらにハロウィン特別企画として実施した、7 MEN 侍とのゲーム対決の模様も収録。負けたチームは罰ゲームとしてアンコール中にコスプレ姿でパフォーマンスを行った。

また通常盤には約160分の特典映像を収録。メンバー2人のコンサートを作り上げていく様子と“ピース“な空気感でツアー各地を楽しむ様子に密着した2時間半を超えるドキュメンタリーと、「Beating Hearts」「Funk it up」「名もなきエキストラ」「ichiban」のソロアングル映像で構成される。

King & Prince「King & Prince LIVE TOUR 2023 ~ピース~」収録内容

ライブ本編

初回限定盤 / 通常盤

・My Love Song

・Magic of Love

・koi-wazurai

・恋降る月夜に君想ふ

・静寂のパレード

・That's Entertainment

・Beating Hearts

・Recolor

・Funk it up

・愛を伝えましょう

・君に届け

・Super Duper Crazy

・愛は味方さ

・話をしようよ

・彩り

・Hot Night / 7 MEN 侍

・ワレワレハコイビトドウシダ

・Kiss & Kill

・TLConnection

・きみいろ

・名もなきエキストラ

・TOGETHER WE STAND

・CHASE IT DOWN

・ichiban

・Happy ever after

・シンデレラガール

・なにもの

・Super Positive!!

・Heart & Beat

・ゴールデンアワー

特典映像

初回限定盤(収録時間:約215分)

・King & Prince LIVE TOUR 2023 ~ピース~ ビジュアルコメンタリー

・MCダイジェスト

・「愛し生きること」LIVE TOUR 2023 ~ピース~ FULL Ver.&「なにもの」パフォーマンス映像

・ハロウィン特別企画 King & Prince × 7 MEN 侍 チーム対抗ゲーム対決!

通常盤(収録時間:約160分)

・Documentary of King & Prince LIVE TOUR 2023 ~ピース~

・ソロアングル映像「Beating Hearts」「Funk it up」「名もなきエキストラ」「ichiban」



※高橋海人の「高」ははしご高が正式表記。