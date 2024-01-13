「カードファイト!! ヴァンガード Divinez」ビジュアル (c)VANGUARD Divinez Character Design (c)2021-2024 CLAMP・ST

本日1月13日（土）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2024年冬アニメ作品まとめを公開中。

「カードファイト!! ヴァンガード Divinez」

  • テレビ東京：2024年1月13日（土）より毎週土曜日8:00～
  • テレビ愛知：2024年1月13日（土）より毎週土曜日8:00～
  • テレビせとうち：2024年1月13日（土）より毎週土曜日8:00～
  • テレビ大阪：2024年1月13日（土）より毎週土曜日8:00～
  • テレビ北海道：2024年1月13日（土）より毎週土曜日8:00～
  • TVQ九州放送：2024年1月13日（土）より毎週土曜日8:00～
  • BS日テレ：2024年1月13日（土）より毎週土曜日23:30～

「ぶっちぎり?!」

  • テレビ東京：2024年1月13日（土）より毎週土曜日23:00～
  • テレビ大阪：2024年1月13日（土）より毎週土曜日23:00～
  • テレビ愛知：2024年1月13日（土）より毎週土曜日23:00～
  • テレビせとうち：2024年1月13日（土）より毎週土曜日23:00～
  • テレビ北海道：2024年1月13日（土）より毎週土曜日23:00～
  • TVQ九州放送：2024年1月13日（土）より毎週土曜日23:00～
  • AT-X：2024年1月18日（木）より毎週木曜日23:30～