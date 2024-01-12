オリジナルアニメ「ぶっちぎり?!」第1話の場面カットとあらすじが公開された。

明日1月13日23時よりテレビ東京系列ほかにて放送される第1話「合体!?恋するフォーチュンバンバンジー？」。主人公・灯荒仁（ともしびあらじん）は転校先での甘い高校生活を夢見ていたが、彼のやってきた威血頭（いちず）高校では、魅那斗會（みなとかい）とシグマスクワッドという2つのグループが“テッペン”を目指して張り合っていた。可憐なクラスメイト・まほろとの出会いや、幼なじみの真宝との再会、そして伝説の“本気人”を名乗る千夜との遭遇によって荒仁の運命は大きく動き出し……。

第1話の放送後、23時40分頃より荒仁役の大河元気、浅観音真宝役の星野佑典はX（旧Twitter）でスペースを実施。また本日1月12日より、公式サイトには魅那斗會、シグマスクワッド、この2チームに忍び寄る新たな勢力・NG BOYSの応援ボタンが設置されている。1月28日時点で1位のチームは交通広告に登場。その後もアニメ放送期間中は何回でも投票可能だ。

TVアニメ「ぶっちぎり?!」

放送情報

テレビ東京：2024年1月13日（土）より毎週土曜日23:00～

テレビ大阪：2024年1月13日（土）より毎週土曜日23:00～

テレビ愛知：2024年1月13日（土）より毎週土曜日23:00～

テレビせとうち：2024年1月13日（土）より毎週土曜日23:00～

テレビ北海道：2024年1月13日（土）より毎週土曜日23:00～

TVQ九州放送：2024年1月13日（土）より毎週土曜日23:00～

AT-X：2024年1月18日（木）より毎週木曜日23:30～

配信情報

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スタッフ

原作：内海紘子、岸本卓、MAPPA、東宝

監督：内海紘子

シリーズ構成・脚本：岸本卓

キャラクターデザイン・総作画監督：加々美高浩

サブキャラクターデザイン・総作画監督：齊田博之、伊藤公規、伊藤晋之

衣装コンセプトデザイン：澤田石和寛

美術監督：鈴木くるみ

色彩設計： 垣田由紀子

撮影監督：加藤慎之助

編集：長坂智樹

音楽：大島ミチル

音響監督：菊田浩巳

音響制作：dugout

アニメーションプロデューサー：小川崇博

制作：MAPPA

キャスト

灯荒仁：大河元気

浅観音真宝：星野佑典

千夜：こばたけまさふみ

まほろ：永瀬アンナ

摩利人：佐々木望

拳一郎：斉藤次郎

座布：野津山幸宏

駒男：山口勝平

王太：竹内良太

蛇走：古川慎

刃暮：葉山翔太

阿久太郎：鈴木千尋

(c)「ぶっちぎり?!」製作委員会