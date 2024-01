不安はあるだろうけど…「ポジティブに当日を迎えてもらったら」ヨビノリたくみと須田景凪が受験生にエール

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月11日(木)の放送では、ヨビノリたくみさんと須田景凪さんをゲストに迎え、13日(土)から行われる大学入学共通テストに挑む受験生にエールをおくりました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が聞いたゲストの経験談を紹介します。この日は、『SCHOOL OF LOCK! 応援部宣言メイトスペシャルsupported by カロリーメイト』と題して放送。登録者数100万人超の教育系YouTuberのヨビノリたくみさんと、音楽大学出身のシンガーソングライターで、バルーン名義でボカロPとしても活動する須田景凪さんが、それぞれの経験を活かしたアドバイスを届けました。COCO教頭:ヨビノリたくみ先生は、YouTubeチャンネルで受験レベルの理系科目の解説動画をアップされています。こもり校長:本日はありがとうございます!COCO教頭:いよいよ週末は共通テストなんですけど、直前の気持ちって覚えています?ヨビノリ:覚えてますね。「楽しみだな~」、「早く本番が来ちゃわないかな~」って……本当は思っていないんですけど、自分を騙していた気がします(笑)。COCO教頭:自己暗示をかけて、やる気を出していたんですね。こもり校長:今日は受験生のためにアドバイスをお願いします。ヨビノリ:はい! 本番が近くてドキドキしていると思うんですけど、さっき言ったように逆に楽しむような気持ちで! ポジティブに当日を迎えてもらったらな、と思います!こもり校長:須田景凪先生は音楽大学出身ということですが、この時期のことは覚えています?須田:覚えてますね。自分の場合は結構特殊で、実技試験だったんです。ドラムだったんですけど、練習していても「この練習で合っているのか……?」とかいろんなことを思っていましたね。こもり校長:今まさに、「これで合っているのか?」と不安に思っている受験生は多いかもですね。須田景凪先生からもエールをお願いします!須田:全ての受験生はもちろん、先日の地震で被災した方のなかにも受験を控えている方が多くいると思うので……そういう方々にも届くように、精一杯しゃべらせていただきます! お願いします!こもり校長:須田景凪先生の新曲「ユートピア」(1月8日配信リリース)の歌詞に、『何も満たされなくて 考えたって仕方のない 未来に焦がれていた』とありますけど……まさに今、満たされなくて不安ななか、でもつかみたい未来、自分の夢をイメージして頑張っている受験生のみんなにこの歌が届いてほしい! この曲に背中を押されて一緒に戦いたい、と勇気をもらえる楽曲です!COCO教頭:ね!こもり校長:『ケアレスミスをなくすにはどうしたらいいですか?』という質問がたくさん届いているんですけど、対策とか事前にできることってありますか?ヨビノリ:質問される時期によって答えを変えているんですけど……もう少し時間があるなら具体的なテクニックを言うんですけど、直前で言っているのは「いつもと違うことをしない」です。須田:たしかにね。ヨビノリ:予備校の講師をやっていろんな生徒を見てきたんですけど、本番で「急にこれをやりたくなった」とミスする人が多いんです。本番ならではの、悪魔のささやきがあるんでしょうね。COCO教頭:うわ!ヨビノリ:なので、本番前も本番中もいつもと同じことをする!こもり校長:なるほど~……でも、焦っちゃうよなぁ。須田先生も、直前は変なザワつきとかありましたか?須田:ザワザワしますよね。焦ってるし、ずっとソワソワしているというか。それに自分で気づいて余計に焦る、みたいな。悪循環ですよね。こもり校長:「何かしないと……!」っていう思いにかられちゃうんですかね?須田:そうですね。自分の場合だと、「もう1回練習しよう!」とか、やりすぎて調子狂うとか……ありますよね。こもり校長:今、不安なみんなも落ち着いて! 変わらない自分で、自信を持って!COCO教頭:いつも通りでね!この日の放送では……・「特別支援教育の先生になるために、秋田大学教育文化学部を受験します! 周りと比較してしまって、どんどん不安になって集中できません」という18歳・「醸造を勉強したいので、東京農業大学を受験します! 自分のペースを保って、共通テストを乗り切りたいです!」という18歳・「東京藝術大学デザイン科を受験します! 浪人覚悟ですが、自分の全てをぶつけます!」という18歳・「筑波大学の理系を受験します! 物理が苦手で、応用問題にひっかかってしまいます」という17歳と電話をつなぎ、合格への宣言を聞きました。今回話した受験生リスナーには、ヨビノリたくみさんと須田景凪さんの直筆応援メッセージ入りカロリーメイトBOXがプレゼントされました。SCHOOL OF LOCK! では、ヨビノリたくみさんが担当する「ヨビノリLOCKS!」、COCO教頭が顧問をつとめる「応援部」を毎週金曜に放送。受験生を応援しています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/